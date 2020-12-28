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    Сетьен – об увольнении из «Барселоны»: «Я абстрагировался от всего, поменял номер телефона»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен рассказал, как переживал увольнение из каталонского клуба после поражения от «Баварии» со счетом 2:8.

    «Я много раз размышлял над тем, что произошло в «Барселоне», но это часть моей работы. Если удастся изолироваться от всего, как это получилось у меня, то можно жить спокойной жизнью.

    Я поменял номер телефона. Меня часто останавливали на улице, хотели взять интервью, но я стараюсь придерживаться своего плана», цитирует Сетьена Marca.

    • По информации AS, 62-летнему специалисту до сих пор не выплатили ему компенсацию за досрочное расторжение контракта.
    • Чтобы получить деньги, Сетьен решил подать иск в суд о невыполнении обязательств со стороны клуба.
    • В октябре сообщалось, что кандидатуру Сетьена рассматривает «Палмейрас».

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    Источник: Marca

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