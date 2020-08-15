Журналист Романо: «Барселона» уволит Сетьена после разгрома от «Баварии»

Руководство «Барселоны» решило сменить главного тренера, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, каталонский клуб в ближайшее время уволит Энрике Сетьена.

«Барса» не намерена продолжать сотрудничество с 61-летним специалистом после разгрома от «Баварии» со счетом 2:8 в Лиге чемпионов.