Журналист Романо: «Барселона» уволит Сетьена после разгрома от «Баварии»

Тут не в тренере дело! А в долбаном Бармалее с его трансферной политикой! На кой надо было брать в атаку дорогостоящих Дембеле,Коутиньо,Гризмана, когда в обороне проходной двор! Свои воспитанники вроде Тиаго по клубам скитаются, а он собирает дорогущих совершенно к игре клуба не приспособленных. В этом году уж точно к Де Йонгу не Гризмана надо было брать!, а Де Лига . Была бы нормальная центральная ось. За последние годы не куплен и не наигран ни один нормальный защитник! Если и покупаем подающего надежды как Фирпо или Тодибо, то играть не даем совсем....Так что не тренерская чехарда тут напрашивается, а досрочные выборы президента Барсы.
Руководство «Барселоны» решило сменить главного тренера, утверждает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, каталонский клуб в ближайшее время уволит Энрике Сетьена.
«Барса» не намерена продолжать сотрудничество с 61-летним специалистом после разгрома от «Баварии» со счетом 2:8 в Лиге чемпионов.
- Сетьен возглавляет команду с января этого года.
- В Примере каталонцы финишировали вторыми.
- «Барса» завершила сезон без трофеев.
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,1 миллиона человек.