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    Журналист Романо: «Барселона» уволит Сетьена после разгрома от «Баварии»

    Руководство «Барселоны» решило сменить главного тренера, утверждает журналист Фабрицио Романо.

    По его информации, каталонский клуб в ближайшее время уволит Энрике Сетьена.

    «Барса» не намерена продолжать сотрудничество с 61-летним специалистом после разгрома от «Баварии» со счетом 2:8 в Лиге чемпионов.

    • Сетьен возглавляет команду с января этого года.
    • В Примере каталонцы финишировали вторыми.
    • «Барса» завершила сезон без трофеев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,1 миллиона человек.

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    Сегодня, 08:20
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1644

      Патронташ 18 минут назад

      Тут не в тренере дело! А в долбаном Бармалее с его трансферной политикой! На кой надо было брать в атаку дорогостоящих Дембеле,Коутиньо,Гризмана, когда в обороне проходной двор! Свои воспитанники вроде Тиаго по клубам скитаются, а он собирает дорогущих совершенно к игре клуба не приспособленных. В этом году уж точно к Де Йонгу не Гризмана надо было брать!, а Де Лига . Была бы нормальная центральная ось. За последние годы не куплен и не наигран ни один нормальный защитник! Если и покупаем подающего надежды как Фирпо или Тодибо, то играть не даем совсем....Так что не тренерская чехарда тут напрашивается, а досрочные выборы президента Барсы.

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      Рейтинг: +15

      Khasannnnn 44 минуты назад

      Я вообще в ах...е от того что он ещё не ушел, он такой позор принес, вот поставил бы команду в ворота и проиграли бы хоть 0-2 0-4… но это.... Великий позор для нас, он испортил все что было создано, поэтому я говорю, как он смеет все ещё стоять на месте тренера, он после шестого года должен был сразу уйти

      0
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      Рейтинг: +69

      Dr.Metal 1 час назад

      Эта новость настолько очевидна, что ее можно было даже не публиковать

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      Рейтинг: +5942

      Борат 1 час назад

      А рылы после 7-0 от Ливерпуля дружно кричали - массимо один из нас и он тоже п*дор*с !!!!
      Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1555

      ItalianFootball 2 часа назад

      Думаю следующей новостью Романо будет тот факт, что завтра воскресенье.

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      Рейтинг: +53

      the teacher 2 часа назад

      Нахрена они вообще его брали

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      Рейтинг: +2880

      житель СПб > the teacher 2 часа назад

      Совершенно согласен!

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      Рейтинг: +1671

      AZ 3 часа назад

      КЭП

      0
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      Рейтинг: +3936

      BarStep 3 часа назад

      Кто бы сомневался.., и здесь не нужно быть журналистом Романо..

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