Журналист Романо: «Барселона» уволит Сетьена после разгрома от «Баварии»

Руководство «Барселоны» решило сменить главного тренера, утверждает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, каталонский клуб в ближайшее время уволит Энрике Сетьена.
«Барса» не намерена продолжать сотрудничество с 61-летним специалистом после разгрома от «Баварии» со счетом 2:8 в Лиге чемпионов.
- Сетьен возглавляет команду с января этого года.
- В Примере каталонцы финишировали вторыми.
- «Барса» завершила сезон без трофеев.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,1 миллиона человек.