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  • Журналист Романо: «Барселона» уволит Сетьена после разгрома от «Баварии»

Журналист Романо: «Барселона» уволит Сетьена после разгрома от «Баварии»

15 августа 2020, 08:20
9

Руководство «Барселоны» решило сменить главного тренера, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, каталонский клуб в ближайшее время уволит Энрике Сетьена.

«Барса» не намерена продолжать сотрудничество с 61-летним специалистом после разгрома от «Баварии» со счетом 2:8 в Лиге чемпионов.

  • Сетьен возглавляет команду с января этого года.
  • В Примере каталонцы финишировали вторыми.
  • «Барса» завершила сезон без трофеев.

Источник: Твиттер Фабрицио Романо

Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,1 миллиона человек.

Испания. Примера Лига чемпионов Барселона Сетьен Энрике
Комментарии (9)
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BarStep
1597471058
Кто бы сомневался.., и здесь не нужно быть журналистом Романо..
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AZ
1597471787
КЭП
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the teacher
1597473217
Нахрена они вообще его брали
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ItalianFootball
1597474701
Думаю следующей новостью Романо будет тот факт, что завтра воскресенье.
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Dr.Metal
1597478735
Эта новость настолько очевидна, что ее можно было даже не публиковать
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Khasannnnn
1597480344
Я вообще в ах...е от того что он ещё не ушел, он такой позор принес, вот поставил бы команду в ворота и проиграли бы хоть 0-2 0-4… но это.... Великий позор для нас, он испортил все что было создано, поэтому я говорю, как он смеет все ещё стоять на месте тренера, он после шестого года должен был сразу уйти
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Патронташ
1597481881
Тут не в тренере дело! А в долбаном Бармалее с его трансферной политикой! На кой надо было брать в атаку дорогостоящих Дембеле,Коутиньо,Гризмана, когда в обороне проходной двор! Свои воспитанники вроде Тиаго по клубам скитаются, а он собирает дорогущих совершенно к игре клуба не приспособленных. В этом году уж точно к Де Йонгу не Гризмана надо было брать!, а Де Лига . Была бы нормальная центральная ось. За последние годы не куплен и не наигран ни один нормальный защитник! Если и покупаем подающего надежды как Фирпо или Тодибо, то играть не даем совсем....Так что не тренерская чехарда тут напрашивается, а досрочные выборы президента Барсы.
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