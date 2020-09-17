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    Football Espana: Сетьен подал в суд на «Барселону». Он хочет получить 4 миллиона компенсации

    Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен, уволенный летом, полагает, что ему должны выплатить компенсацию в размере 4 миллионов евро за разрыв контракта. Он подал в суд, пишет Football Espana.

    По мнению Сетьена, руководство с ним не обговаривало детали увольнения. Тренер проработал в команде с января по август.

    • При Сетьене «Барселона» проиграла в полуфинале Лиги чемпионов «Баварии» со счетом 2:8.
    • Под руководством Сетьена каталонцы потеряли лидерство в Примере и упустили титул.
    • Сетьена заменил экс-игрок «Барселоны» Рональд Куман.

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    Источник: Football Espana

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2015

      Nerlinger 21 минуту назад

      АXренеть!!! За такую игру команды это клуб с него взыскать 40 лямов должен!!! А за игру с Баварией все 80 !!!

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