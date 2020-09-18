Football Espana: Сетьен подал в суд на «Барселону». Он хочет получить 4 миллиона компенсации

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен, уволенный летом, полагает, что ему должны выплатить компенсацию в размере 4 миллионов евро за разрыв контракта. Он подал в суд, пишет Football Espana.
По мнению Сетьена, руководство с ним не обговаривало детали увольнения. Тренер проработал в команде с января по август.
- При Сетьене «Барселона» проиграла в полуфинале Лиги чемпионов «Баварии» со счетом 2:8.
- Под руководством Сетьена каталонцы потеряли лидерство в Примере и упустили титул.
- Сетьена заменил экс-игрок «Барселоны» Рональд Куман.
Источник: Football Espana