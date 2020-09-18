Football Espana: Сетьен подал в суд на «Барселону». Он хочет получить 4 миллиона компенсации

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен, уволенный летом, полагает, что ему должны выплатить компенсацию в размере 4 миллионов евро за разрыв контракта. Он подал в суд, пишет Football Espana.

По мнению Сетьена, руководство с ним не обговаривало детали увольнения. Тренер проработал в команде с января по август.