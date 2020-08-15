Сетьен: «Унизительное и болезненное поражение»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен оценил поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8). Впервые в истории турнира барселонцы пропустили 5+ мячей..
«Это очень болезненное поражение. Унизительное. Голов слишком много, многие из них заслуженные. Нас подавляли. «Бавария» была очень эффективна.
Сейчас рано думать о моем будущем. Это зависит не от меня. Нужно осмыслить ситуацию.
Жерар Пике в чем-то прав, говоря о позоре. Все очень разочарованы. Нам остается сделать выводы», – цитирует Сетьена El Chiringuito.
- Также каталонцы установили антирекорд по пропущенным голам в первом тайме.
- «Бавария» в полуфинале сыграет либо с «Манчестер Сити», либо с «Лионом».
- Сезон Примеры стартует для «Барселоны» в сентябре.
Источник: твиттер El Chiringuito