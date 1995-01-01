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    Сетьен: «Унизительное и болезненное поражение»

    Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен оценил поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8). Впервые в истории турнира барселонцы пропустили 5+ мячей..

    «Это очень болезненное поражение. Унизительное. Голов слишком много, многие из них заслуженные. Нас подавляли. «Бавария» была очень эффективна.

    Сейчас рано думать о моем будущем. Это зависит не от меня. Нужно осмыслить ситуацию.

    Жерар Пике в чем-то прав, говоря о позоре. Все очень разочарованы. Нам остается сделать выводы», – цитирует Сетьена El Chiringuito.

    • Также каталонцы установили антирекорд по пропущенным голам в первом тайме.
    • «Бавария» в полуфинале сыграет либо с «Манчестер Сити», либо с «Лионом».
    • Сезон Примеры стартует для «Барселоны» в сентябре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер El Chiringuito

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1208

      CSKA57 1 час назад

      Зачем Барселона вообще взяла этого флегматичного тренера? Никаких эмоций при игре команды. Комментаторы сказали, что при приезде на стадион начал делать селфи. Несерьезный какой-то!

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      Рейтинг: +2298

      SarJr 1 час назад

      почему ты, скотина, даже при счете 2:5-8 не выпустил ни одного молодого игрока, не считая фати? лять, нахрен вообще было регистрировать столько игроков, если что в матче с наполи, что щас играют одни и те же 13!!!!!!! человек? дал бы уже шанс молодым. они , в отличие, от этих старых ленивых жидов, хоть как то бы старались и бегали

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