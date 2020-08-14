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    Пике – о 2:8 от «Баварии»: «Позор. С «Барселоной» это происходит не впервые»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии» (2:8) каталонцы опозорились. Впервые в истории турнира барселонцы пропустили 5+ мячей.

    «Кошмар, ужас. Позор – подходящее слово. Подобное происходит с нами не в первый, второй или третий раз», – сказал Пике Marca.

    • Также каталонцы установили антирекорд по пропущенным голам в первом тайме.
    • «Бавария» в полуфинале сыграет либо с «Манчестер Сити», либо с «Лионом».
    • Сезон Примеры стартует для «Барселоны» в сентябре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2298

      SarJr 2 часа назад

      опозорилась в первую очередь не барселона, а ты вместе с остальными бревнами и стариками. забирай с собой альбу, роберто, лангле, суареса, бускетса и месси и валите кто в бизнес, кто в политику, кто куда. от вас толка уже нет. пусть молодежь старается

      1
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      Рейтинг: +6828

      alarm 2 часа назад

      кошмар, ужас - да.
      а позор - это спартаг!

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