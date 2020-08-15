Пике – о 2:8 от «Баварии»: «Позор. С «Барселоной» это происходит не впервые»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии» (2:8) каталонцы опозорились. Впервые в истории турнира барселонцы пропустили 5+ мячей.

«Кошмар, ужас. Позор – подходящее слово. Подобное происходит с нами не в первый, второй или третий раз», – сказал Пике Marca.