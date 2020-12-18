Журналист Андронов: «Профайл Сетьена уже на столе у Федуна и в сумочке у Салиховой»

«Спартак» может назначить на пост главного тренера Энрике Сетьена. Об этом сообщил журналист «Советского спорта», видеоблогер, комментатор Алексей Андронов.

«В «Спартаке» все очень интересно (иначе и не бывает). Доменико Тедеско еще никуда не уехал, ничего не понятно с ним, но работа кипит! Профайл Сетьена уже на столе у Леонида Федуна и в сумочке у Заремы Салиховой.

Но! Это не все! Франко Камоцци не готов уступать поул-позишн. У него другие идеи. По сути, уже ведутся переговоры. И вот сегодня пришел первый отказ. Тренер хороший, Россию знает. Но – не могу, говорит. Не поймет «бывшая». Я ж не Мирча Луческу какой...» – написал Андронов.