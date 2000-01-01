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    Журналист Андронов: «Профайл Сетьена уже на столе у Федуна и в сумочке у Салиховой»

    «Спартак» может назначить на пост главного тренера Энрике Сетьена. Об этом сообщил журналист «Советского спорта», видеоблогер, комментатор Алексей Андронов.

    «В «Спартаке» все очень интересно (иначе и не бывает). Доменико Тедеско еще никуда не уехал, ничего не понятно с ним, но работа кипит! Профайл Сетьена уже на столе у Леонида Федуна и в сумочке у Заремы Салиховой.

    Но! Это не все! Франко Камоцци не готов уступать поул-позишн. У него другие идеи. По сути, уже ведутся переговоры. И вот сегодня пришел первый отказ. Тренер хороший, Россию знает. Но – не могу, говорит. Не поймет «бывшая». Я ж не Мирча Луческу какой...» – написал Андронов.

    • Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско решил не продлевать контракт, истекающий летом.
    • Последним клубом Сетьена была «Барселона», откуда его уволили летом.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    Сегодня, 23:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6140

      Владислав Vlad 1 минуту назад

      Если Тед уходит летом, то чего ждать? Нужно зимой брать нового тренера.

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      Рейтинг: +170

      alarm2 3 минуты назад

      каррера - 7 голов от ливерпуля
      тедеска - 7 голов от сити
      сетьен - 8 голов от барсы

      принцип, по которому в тарасофке решают, что тренер им точно подходит - понятен. даже можно заранее предположить, что через год-два хряки снова подпишут какого-нибудь рекордсмена)

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      Рейтинг: +7051

      Hektor 84 13 минут назад

      Интересно кто же отказался?

      0
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      Рейтинг: +6519

      NewLife 15 минут назад

      Пополнить коллекцию лузеров.

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      Рейтинг: +256

      mikatv 24 минуты назад

      Спартак идет в РПЛ третьим.

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