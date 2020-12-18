Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Андронов: «Профайл Сетьена уже на столе у Федуна и в сумочке у Салиховой»

Журналист Андронов: «Профайл Сетьена уже на столе у Федуна и в сумочке у Салиховой»

18 декабря 2020, 23:27
18

«Спартак» может назначить на пост главного тренера Энрике Сетьена. Об этом сообщил журналист «Советского спорта», видеоблогер, комментатор Алексей Андронов.

«В «Спартаке» все очень интересно (иначе и не бывает). Доменико Тедеско еще никуда не уехал, ничего не понятно с ним, но работа кипит! Профайл Сетьена уже на столе у Леонида Федуна и в сумочке у Заремы Салиховой.

Но! Это не все! Франко Камоцци не готов уступать поул-позишн. У него другие идеи. По сути, уже ведутся переговоры. И вот сегодня пришел первый отказ. Тренер хороший, Россию знает. Но – не могу, говорит. Не поймет «бывшая». Я ж не Мирча Луческу какой...» – написал Андронов.

  • Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско решил не продлевать контракт, истекающий летом.
  • Последним клубом Сетьена была «Барселона», откуда его уволили летом.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Сетьен Энрике Федун Леонид
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1608323982
Пополнить коллекцию лузеров.
Ответить
Hektor 84
1608324088
Интересно кто же отказался?
Ответить
Владислав Vlad
1608324802
Если Тед уходит летом, то чего ждать? Нужно зимой брать нового тренера.
Ответить
JTherry
1608326111
на мой взгляд, Сетьен слишком безбашенный и потребует приличного усиления, а с нынешним составом ему работать будет трудно, если вообще возможно...
Ответить
MaxRnD
1608349331
Если Тедеско не устроил, то этот клиент и подавно не подойдёт
Ответить
ilichkadr
1608357441
Охренительная новость "Профайл Сетьена уже на столе у Леонида Федуна и в сумочке у Заремы Салиховой"!! Этих гуляющих по инету профайлов как грязи в свинарнике. Как бы этот профайл не оказался последним в карьере Андронова.
Ответить
nemolod
1608365478
Пора уже перестать публиковать подобные "фантазии" в стиле одна баба сказала! (Или бред сивой кобылы)
Ответить
subbotaspartak
1608366627
А у меня в держателе для туалетной бумаги. Развели бодягу.
Ответить
Дедуктор
1608388637
Nota bene! Бригадиру Фердыщенко с его барыней Салиховой - на заметку. Еще один семинольный появился. Только что. Свежий кандидат! Профайл - в сумочку барыне. Рой Ходжсон зовут. Со своим "Кристалл Пэлас" на своём поле влетел Ливеру 0:7. Это покруче Тедески будет. Цiганенок то на чужом поле влетал. А этот на своём сподобился. Добрый кандидат на пост главного свинарщика!
Ответить
zigbert
1608467241
Это все сказки Андронова.
Ответить
Главные новости
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
22:55
Кисляк прокомментировал свою травму
22:03
2
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
1
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
1
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
5
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
Все новости
Все новости
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
22:39
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
22:25
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
5
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
21
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+