Журналист Андронов: «Профайл Сетьена уже на столе у Федуна и в сумочке у Салиховой»

Если Тед уходит летом, то чего ждать? Нужно зимой брать нового тренера.
«Спартак» может назначить на пост главного тренера Энрике Сетьена. Об этом сообщил журналист «Советского спорта», видеоблогер, комментатор Алексей Андронов.
«В «Спартаке» все очень интересно (иначе и не бывает). Доменико Тедеско еще никуда не уехал, ничего не понятно с ним, но работа кипит! Профайл Сетьена уже на столе у Леонида Федуна и в сумочке у Заремы Салиховой.
Но! Это не все! Франко Камоцци не готов уступать поул-позишн. У него другие идеи. По сути, уже ведутся переговоры. И вот сегодня пришел первый отказ. Тренер хороший, Россию знает. Но – не могу, говорит. Не поймет «бывшая». Я ж не Мирча Луческу какой...» – написал Андронов.
- Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско решил не продлевать контракт, истекающий летом.
- Последним клубом Сетьена была «Барселона», откуда его уволили летом.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.