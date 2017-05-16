Хесе не удивлен успехом Зидана

Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес признался, что никогда не сомневался в успешном будущем на тренерском поприще Зинедина Зидана.

«Я не удивлен успехом Зидана в «Реале». Всегда было видно, что он станет великим тренером. Когда он играл, у него было все.

Я счастлив от того, что «Реал» снова будет играть в финале Лиги чемпионов», – заявил футболист.

Напомним, что после завершения карьеры в 2006 году работает в структуре «Реала». Был советником президента, спортивным директором, тренером второй команды, ассистентом главного тренера. В январе 2016 года Зидан возглавил «Реал». Под его руководством «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.