Хесе не удивлен успехом Зидана

Нужно возвращать Хесе из Аренды и давать играть в Мадриде. Он техничный,быстрый и ловкий и эти качества должны пригодиться ему в Реале и Реалу. Тем более, что Роналду уже не молод. Еще пару-тройку лет максимум и ему станет сложно тянуть ритм игры. А для этого отлично подойдет Хесе. Вместе с Васкесом на флангах они много могут сделать. А Роналду, стоит оставить в команде. Если игра не будет получаться у молодых ребят, со скамейки всегда смогут встать опытные ветераны и помочь исправить ситуацию.
Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес признался, что никогда не сомневался в успешном будущем на тренерском поприще Зинедина Зидана.
«Я не удивлен успехом Зидана в «Реале». Всегда было видно, что он станет великим тренером. Когда он играл, у него было все.
Я счастлив от того, что «Реал» снова будет играть в финале Лиги чемпионов», – заявил футболист.
Напомним, что после завершения карьеры в 2006 году работает в структуре «Реала». Был советником президента, спортивным директором, тренером второй команды, ассистентом главного тренера. В январе 2016 года Зидан возглавил «Реал». Под его руководством «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.