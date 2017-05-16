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    Хесе не удивлен успехом Зидана

    Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес признался, что никогда не сомневался в успешном будущем на тренерском поприще Зинедина Зидана.

    «Я не удивлен успехом Зидана в «Реале». Всегда было видно, что он станет великим тренером. Когда он играл, у него было все.

    Я счастлив от того, что «Реал» снова будет играть в финале Лиги чемпионов», – заявил футболист.

    Напомним, что после завершения карьеры в 2006 году работает в структуре «Реала». Был советником президента, спортивным директором, тренером второй команды, ассистентом главного тренера. В январе 2016 года Зидан возглавил «Реал». Под его руководством «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Источник: Marca

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    16.05.2017 10:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 13:00

      Нужно возвращать Хесе из Аренды и давать играть в Мадриде. Он техничный,быстрый и ловкий и эти качества должны пригодиться ему в Реале и Реалу. Тем более, что Роналду уже не молод. Еще пару-тройку лет максимум и ему станет сложно тянуть ритм игры. А для этого отлично подойдет Хесе. Вместе с Васкесом на флангах они много могут сделать. А Роналду, стоит оставить в команде. Если игра не будет получаться у молодых ребят, со скамейки всегда смогут встать опытные ветераны и помочь исправить ситуацию.

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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan > Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 16:14

      Роналду не из тех, кто будет сидеть на скамье) скорее всего они с Месси в Америку уедут)

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