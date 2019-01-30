Хесе перешел в «Бетис» из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Хесе продолжит карьеру в «Бетисе».
25-летний игрок перешел в севильский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Другие подробности соглашения не раскрываются.
Хесе уже работал вместе с нынешним главным тренером «Бетиса» Кике Сетьеном в «Лас-Пальмасе».
Hambre de triunfos... ¡y de un #RealBetis campeón! #Jesé2019 pic.twitter.com/KjWs6G3bWF— Real Betis Balompié (@RealBetis) 29 января 2019 г.
- Контракт полузащитника с «ПСЖ» действует до лета 2021 года. Парижане приобрели футболиста у «Реала» за 25 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 Хесе провел всего одну минуту за чемпионов Франции, выйдя на замену в матче со «Страсбуром» в Кубке.
- «Бетис» после 21 тура занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 29 очками.