Хесе перешел в «Бетис» из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Хесе продолжит карьеру в «Бетисе».

25-летний игрок перешел в севильский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Другие подробности соглашения не раскрываются.

Хесе уже работал вместе с нынешним главным тренером «Бетиса» Кике Сетьеном в «Лас-Пальмасе».