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    Хесе перешел в «Бетис» из «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Хесе продолжит карьеру в «Бетисе».

    25-летний игрок перешел в севильский клуб на правах аренды до конца текущего сезона. Другие подробности соглашения не раскрываются.

    Хесе уже работал вместе с нынешним главным тренером «Бетиса» Кике Сетьеном в «Лас-Пальмасе».

    • Контракт полузащитника с «ПСЖ» действует до лета 2021 года. Парижане приобрели футболиста у «Реала» за 25 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 Хесе провел всего одну минуту за чемпионов Франции, выйдя на замену в матче со «Страсбуром» в Кубке.
    • «Бетис» после 21 тура занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 29 очками.

    Источник: Официальный твиттер «Бетиса»

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    30.01.2019 07:04
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