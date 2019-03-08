«ПСЖ» может продать пятерых игроков этим летом

«ПСЖ» может расстаться с пятью игроками после завершения текущего сезона.

Парижане собираются продать защитника Тома Менье, полузащитника Кристофер Нкунку и нападающего Хесе. Последний выступает на правах аренды за «Бетис». Между клубами никаких договоренностей по выкупу испанца. «ПСЖ» рассчитывает выручить за форварда в лучшем случае 80 миллионов евро.

Кроме того, парижский клуб готов выслушать предложения по хавбеку Анхелю Ди Марии и нападающему Эдинсону Кавани.