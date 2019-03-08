«ПСЖ» может продать пятерых игроков этим летом

Возможно после очередного вылета на ранней стадии из псж захотят уйти топ игроки, подсуетиться реалу бы и взять мбаппе было бы круто.
«ПСЖ» может расстаться с пятью игроками после завершения текущего сезона.
Парижане собираются продать защитника Тома Менье, полузащитника Кристофер Нкунку и нападающего Хесе. Последний выступает на правах аренды за «Бетис». Между клубами никаких договоренностей по выкупу испанца. «ПСЖ» рассчитывает выручить за форварда в лучшем случае 80 миллионов евро.
Кроме того, парижский клуб готов выслушать предложения по хавбеку Анхелю Ди Марии и нападающему Эдинсону Кавани.
- На этой неделе «ПСЖ» вылетел из «Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» (1:3, первая игра – 2:0).
- В турнирной таблице Лиги 1 парижане лидируют после 27-ми туров, опережая ближайшего конкурента на 17 очков.