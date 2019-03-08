Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» может продать пятерых игроков этим летом

    «ПСЖ» может расстаться с пятью игроками после завершения текущего сезона.

    Парижане собираются продать защитника Тома Менье, полузащитника Кристофер Нкунку и нападающего Хесе. Последний выступает на правах аренды за «Бетис». Между клубами никаких договоренностей по выкупу испанца. «ПСЖ» рассчитывает выручить за форварда в лучшем случае 80 миллионов евро.

    Кроме того, парижский клуб готов выслушать предложения по хавбеку Анхелю Ди Марии и нападающему Эдинсону Кавани.

    • На этой неделе «ПСЖ» вылетел из «Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче 1/8 финала «Манчестер Юнайтед» (1:3, первая игра – 2:0).
    • В турнирной таблице Лиги 1 парижане лидируют после 27-ми туров, опережая ближайшего конкурента на 17 очков.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2019 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 9 марта 2019, 00:53

      Возможно после очередного вылета на ранней стадии из псж захотят уйти топ игроки, подсуетиться реалу бы и взять мбаппе было бы круто.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 8 марта 2019, 23:31

      Кавани 32, Ди Марии 31... кому они нужны? Максимум за 20 мильйонов)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 8 марта 2019, 21:27

      эмм, может вы один нолик лишний приписали,а? может все же 8 мильонов?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 марта 2019, 19:52

      80!!!!! Ааааа)
      Ненормальные..)) а на месте ди Марии и кавани я бы сам засобирался оттуда..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 марта 2019, 19:35

      шта???? 80????

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 8 марта 2019, 19:34

      80 за хесе, это бревнышко???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 8 марта 2019, 19:24

      Кавани староват, но крут, но я не уверен, что топ клуб за него много денег выложить. Хотя я бы в реале на него посмотрел.
      Хесе?) 80?)) хахаха) 30 может еще поверю.
      Менье не плох парень, но так, чисто на ротацию кому отдать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +46

      Валентий > DeStar 8 марта 2019, 22:45

      Если Реал возьмет Кавани лямов за 25, то будет норм)) Что бы хоть Бензема зашевелился

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > Валентий 9 марта 2019, 00:52

      Ну за 25 лямов точно норм. Кавани старше бенза меньше чем на год, а сил куда больше. Он бы реалу пригодился ой как сильно сейчас, 25 за год за него отдать можно запросто .Но больше вряд ли. 2 сезона вряд ли потянет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      .LEON 8 марта 2019, 18:42

      dinar7777dinar согласен

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > .LEON 8 марта 2019, 18:50

      А че так ему не ответишь???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 18:40

      А че не Неймара,Мбаппе и Алвеса???

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 марта 2019, 18:28

      нуууу ! за хесе 80 лямов?))))) лучше продайте мбаппе не губите карьеру парню!!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > dinar7777dinar 8 марта 2019, 18:51

      Согласен.В Реале ему намного лучше будет

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > dinar7777dinar 8 марта 2019, 19:01

      Я с тобой абсолютно согласен,Мбаппе созрел на 90 процент,парню надо отпустит,пусть он покажет себе в топ клубе,хоть испанцам хоть итальянцем,хоть англосаксам , немцам тоже жалко

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > dinar7777dinar 8 марта 2019, 19:16

      Вы блин портите карьеру ПСЖ отличный клуб

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > САНЁК17 8 марта 2019, 19:17

      В испании нет топ коубов

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > SuperPAV9 8 марта 2019, 19:31

      ну уже много шуток ! ну да ну да в испании нет клубов ! особенно в 21 веке в испании нет топ клубов . к примеру с 2000 года к примеру кубок уефа-лига европы Севилья 5 кубков, атлетико мадрид- 3 кубка, валенсия 1 кубок(2004 год), лига чемпионов Реал 6 кубков, Барселона 4 кубка. ТАК ОБЪЯСНИ КА ДЕБИЛОИД КАК ТАК В ИСПАНИИ НЕТ ТОП КЛУБОВ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > САНЁК17 8 марта 2019, 19:36

      а к чему всех лучших собирать в двух клубах????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > dinar7777dinar 8 марта 2019, 20:33

      Ага вспомни как подсуживали сивилье в матче с Ливерпулем позорише испании без судей вы не кто

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11