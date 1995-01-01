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    «Бетис» намерен арендовать у «ПСЖ» Паредеса и Хесе

    Сразу два футболиста «ПСЖ» могут сменить клуб в последние сутки трансферного окна. «Бетис» хочет арендовать полузащитника Леандро Паредеса и испанского нападающего Хесе, пишет France Football.

    Аргентинец перешел в «ПСЖ» зимой из «Зенита» за 40 миллионов евро. Хесе был арендован «Бетисом» в прошлом сезоне.

    • В минувшем сезоне Примеры Хесе провел 14 матчей, забил два гола.
    • С начала 2019 года Паредес провел в Лиге 1 19 матчей, сделал два результативных паса.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: France Football

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