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    «Лас-Пальмас» хочет продлить аренду форварда «ПСЖ» Хесе

    В руководстве «Лас-Пальмаса» заявили о желании продлить аренду форварда «ПСЖ» Хесе. Рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 7,5 миллионов евро.

    «Футболист и его агент знают о нашей заинтересованности в продолжении сотрудничества. Для футболиста это хороший вариант, здесь Хесе может стать важным игроком команды. Остается подождать», – заявил президент испанского клуба Мигель Анхель Рамирес.

    В завершившемся сезоне форвард провел в чемпионате Испании 16 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Football Espana

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    14.06.2017 12:21
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