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    Marca: Хесе поссорился с девушкой, и она попыталась сбить его на машине

    У форварда «Лас-Пальмаса» (Сегунда) Хесе случилась ссора с девушкой Аурой Руис. Они поругались после посещения культурного мероприятия на «Гран Канария Арене».

    После этого девушка села в машину и попыталась сбить Хесе. Об этом рассказали очевидцы. Футболист мог получить травму ноги.

    • Хесе – воспитанник «Реала», выступал за команду с 2011 по 2016 год.
    • Игрок дважды брал с командой Лигу чемпионов.
    • В Сегунде Хесе выступает с нынешнего года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6072

      vladik12 38 минут назад

      Пословица "Милые бранятся, только тешатся" вышла из-под контроля.

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