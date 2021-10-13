Marca: Хесе поссорился с девушкой, и она попыталась сбить его на машине

У форварда «Лас-Пальмаса» (Сегунда) Хесе случилась ссора с девушкой Аурой Руис. Они поругались после посещения культурного мероприятия на «Гран Канария Арене».

После этого девушка села в машину и попыталась сбить Хесе. Об этом рассказали очевидцы. Футболист мог получить травму ноги.