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    Хесе болеет против «Барселоны»

    Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес не верит в возможность выхода «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов после поражения от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала со счетом 0:4. Напомним, ранее футболист выступал в мадридском «Реале».

    «Не вижу, за счет чего «Барселона» может обыграть «ПСЖ» в ответном матче и выйти в следующий раунд. «ПСЖ» является хорошо сыгранной командой, она сильна функционально.

    Хочу, чтобы в четвертьфинал вышел «ПСЖ», – приводит слова Хесе Mundo Deportivo.

    Стоит отметить, что права на испанца принадлежат парижскому клубу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2017 11:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -186

      Protosser 6 марта 2017, 11:23

      Очень интересная новость.
      Игрок реала болеет против Барселоны.
      Остро, модно, молодежно. Интересно читать.

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      Рейтинг: -186

      Protosser > DeStar 6 марта 2017, 12:33

      Да мощная новость.
      Ее бы в главные на Яндексе.
      Такой резонанс!

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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > Protosser 8 марта 2017, 10:41

      Этот сайт любит такие новости шляпные кидать)))

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