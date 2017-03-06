Хесе болеет против «Барселоны»

Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес не верит в возможность выхода «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов после поражения от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала со счетом 0:4. Напомним, ранее футболист выступал в мадридском «Реале».

«Не вижу, за счет чего «Барселона» может обыграть «ПСЖ» в ответном матче и выйти в следующий раунд. «ПСЖ» является хорошо сыгранной командой, она сильна функционально.

Хочу, чтобы в четвертьфинал вышел «ПСЖ», – приводит слова Хесе Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что права на испанца принадлежат парижскому клубу.