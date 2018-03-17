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    Бывшая девушка Хесе обвинила его в том, что он не помогает больному ребенку

    Бывшая девушка нападающего английского «Сток Сити» Хесе Аура Руис публично обвинила футболиста в том, что он не оказывает никакой помощи их общему ребенку. Мальчик болен и находится в госпитале Мадрида.

    «Хесе продолжает летать на частном самолете, покупает бриллианты. Он тратит огромные деньги, в то время как его сын лежит в госпитале и его одежду стирают руками. Игрок заявил, что все содержание сына должна нести я. Хесе не помогает совсем», – написала девушка.

    Малыш Ньян родился преждевременно летом 2017 года. Он уже перенес две операции.

    Источник: Instagram

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    17.03.2018 09:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 17 марта 2018, 14:44

      че за мудак то? ладно я понимаю когда человеку жалко бабок, ибо их не мног, есть такие и встречал. Но хесе же явно лям на счету точно имеет. В чем проблема выделить денег, он их даже не заметит..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 17 марта 2018, 14:28

      Ублюдок

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