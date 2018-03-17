Бывшая девушка Хесе обвинила его в том, что он не помогает больному ребенку

Бывшая девушка нападающего английского «Сток Сити» Хесе Аура Руис публично обвинила футболиста в том, что он не оказывает никакой помощи их общему ребенку. Мальчик болен и находится в госпитале Мадрида.

«Хесе продолжает летать на частном самолете, покупает бриллианты. Он тратит огромные деньги, в то время как его сын лежит в госпитале и его одежду стирают руками. Игрок заявил, что все содержание сына должна нести я. Хесе не помогает совсем», – написала девушка.

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