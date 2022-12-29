Хесе раскритиковал президента Франции Макрона из-за Мбаппе

Экс-футболист «ПСЖ» и «Реала» Хесе высказался о влиянии президента Франции Эммануэля Макрона на форварда Килиана Мбаппе.

Француз собирался летом перейти в «Реал».

В итоге он продлил контракт с «ПСЖ».

Макрон убеждал Мбаппе остаться в Париже.

«Килиан говорил лично мне, что хочет в «Реал». Но потом произошло вмешательство других людей.

Например, президент Франции не должен говорить тебе: «Не уходи, ты должен остаться».

Думаю, Мбаппе чувствовал больше личного, чем профессионального давления», – сказал Хесе.

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