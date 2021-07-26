Grada3: Гедеш не перейдет в «Зенит». Он не хочет играть в РПЛ ни за какие деньги

Полузащитник «Валенсии» Гонсало Гедеш не перейдет в «Зенит».
По информации Grada3, 24-летний португалец не хочет играть в России из-за уровня РПЛ. Он не собирается переходить в «Зенит», даже если получит более выгодное финансовое предложение.
Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке игрока за 20 миллионов евро. Самому Гедешу предложили зарплату 2,2 миллиона евро за сезон.
- Гедеш выигрывал Лигу 1 с «ПСЖ».
- Он был в заявке сборной Португалии на Евро-2020, но на поле не выходил.
- В июне сообщалось, что Гедеш может стать одноклубником Александра Кокорина.
Источник: Grada3
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