Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Grada3: Гедеш не перейдет в «Зенит». Он не хочет играть в РПЛ ни за какие деньги

    Полузащитник «Валенсии» Гонсало Гедеш не перейдет в «Зенит».

    По информации Grada3, 24-летний португалец не хочет играть в России из-за уровня РПЛ. Он не собирается переходить в «Зенит», даже если получит более выгодное финансовое предложение.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке игрока за 20 миллионов евро. Самому Гедешу предложили зарплату 2,2 миллиона евро за сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Grada3

    Испанский сайт о футболе, баскетболе и мотоспорте. Аудитория в твиттере - более 14,8 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:07
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21014

      bset 2 минуты назад

      Как же похорошел РПЛ при питерских. Раньше Динамо покупал целый состав португальских талантов, а теперь даже Зенит не может затащить легионеров. Надо еще ужесточить лимит и тогда точно топ-3 наш.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11191

      Hektor 84 8 минут назад

      Адекватный парень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12618

      Skull_Boy 13 минут назад

      Хоть у этого мозг работает

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87740
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66956
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru