Grada3: Гедеш не перейдет в «Зенит». Он не хочет играть в РПЛ ни за какие деньги

Полузащитник «Валенсии» Гонсало Гедеш не перейдет в «Зенит».

По информации Grada3, 24-летний португалец не хочет играть в России из-за уровня РПЛ. Он не собирается переходить в «Зенит», даже если получит более выгодное финансовое предложение.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке игрока за 20 миллионов евро. Самому Гедешу предложили зарплату 2,2 миллиона евро за сезон.