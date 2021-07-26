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  • Grada3: Гедеш не перейдет в «Зенит». Он не хочет играть в РПЛ ни за какие деньги

Grada3: Гедеш не перейдет в «Зенит». Он не хочет играть в РПЛ ни за какие деньги

26 июля 2021, 17:07
17

Полузащитник «Валенсии» Гонсало Гедеш не перейдет в «Зенит».

По информации Grada3, 24-летний португалец не хочет играть в России из-за уровня РПЛ. Он не собирается переходить в «Зенит», даже если получит более выгодное финансовое предложение.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке игрока за 20 миллионов евро. Самому Гедешу предложили зарплату 2,2 миллиона евро за сезон.

Источник: Grada3

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Россия. Премьер-лига Испания. Примера Валенсия Гедеш Гонсалу
Комментарии (17)
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Skull_Boy
1627308611
Хоть у этого мозг работает
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Hektor 84
1627308882
Адекватный парень
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JTherry
1627309535
даже за деньги не могут затолкать в нашу славную Лигу приколов... ура, Дюк-оффу!!!!)
Ответить
Soccerdealer63
1627310036
Понятно... Не удивительно - от Мсквы и Питера даже нас самих тошнит... А ... в какой-нить приличный город...типа Тамбов, Самару.... не пробовали позвать?)))
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Sanches65
1627311035
Как узнал, что придется с Дзюбой...дружить, дружить конечно, так передумал.
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derrik2000
1627312556
"Самому Гедешу предложили зарплату 2,2 миллиона евро за сезон." Слабенько. Слабенько предложили. А если бы предложили 3,5-4 млн евро, как кто-то где-то в РПЛ получает )), да с калькулятором показали. что 3, 5 млн евро получать в России НАМНОГО ВЫГОДНЕЕ, чем 8-9 где-нибудь в Европе.? Да ещё и не особо напрягаясь, как в ТОП-5 чемпионатов? Что, не согласился бы??? Сомневаюсь, однако. Просто, видимо, не так-то и приглянулся боссам Зенита, чтобы 3, 5 - 4 млн евро ему платить... )))
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Сильвербой
1627314394
А сейчас нам господин Медведев, расскажет про топ-клуб Зенит!!!
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Play
1627318914
Один сам выкупает свой контракт, чтобы свалить из этой помойки, другой ни за какие деньги не хочет ехать. Топ чемпионат клоунов
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mamba9090909
1627320811
Каждый волен играть там, где ему хочется.
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portero
1627325281
Утки летать будут до закрытия трансферного окна....
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