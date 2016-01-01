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    Журналист Якобеллис: «Зенит» предложил контракт форварду «Валенсии» Гедешу

    Португальский нападающий Гонсало Гедеш вскоре может пополнить «Зенит». Ему предложен трехлетний контракт с зарплатой 2,2 миллиона евро за сезон.

    В июне сообщалось, что Гедеш может стать одноклубником Александра Кокорина.

    • Гедеш стоит 25 миллионов евро.
    • Он выигрывал Лигу 1 с «ПСЖ».
    • Гедеш был в заявке сборной Португалии на Евро-2020, но на поле не выходил.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Джакомо Якобеллиса

    Журналист итальянского издания Tuttomercatoweb. Также работет с испанским Sport. Живет в Италии. Аудитория в твиттере - более 3,4 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 19:46
    Комментарии14
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      Рейтинг: +664

      qawzsexdr 48 минут назад

      Накой он нужен

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      Рейтинг: +13658

      Garrincha58 53 минуты назад

      он ещё не совсем с ума..... зачем ему наш РПЛ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11168

      Hektor 84 1 час назад

      Гедеш вроде не нап, а атакующий полузащитник.

      1
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      Рейтинг: +632

      кран 1 час назад

      Интересно...

      0
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      Рейтинг: +8290

      житель СПб 1 час назад

      Пока только понятно, что работа по новому напу на освободившееся место иностранца началась.

      0
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      Рейтинг: +3234

      _Marqella_ > житель СПб 1 час назад

      А до этого было не понятно???

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      Рейтинг: +821

      Сергей Каспийский > житель СПб 49 минут назад

      Нужны 2 новых напа. Азмун может в любой момент уйти. Постепенно превращаемся в чисто иностранный клуб, своих воспитанников многомиллионный город подготовить не может.

      0
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      Рейтинг: +5867

      Fusballer 2 часа назад

      Стоит 25 - купят за 40)))

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      Рейтинг: +3294

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Гы-Гы теперь звучит гордо?))
      Бред,конечно.на хир нужен...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11781

      paracetamol 2 часа назад

      Кто такой Гедеш? Не знаю, со свалки опять?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24147

      Боцман59rus 2 часа назад

      пока Семак тренирует, все покупки впустую)))

      0
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      Рейтинг: +11781

      paracetamol > Боцман59rus 2 часа назад

      Не Семак покупает, Семаку покупает камарилья, что откаты пилит.

      3
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      ...
      Рейтинг: +821

      Сергей Каспийский > Боцман59rus 48 минут назад

      концовка чемпионата у Семака была просто блестящая, одна победа над Локо чего стоит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +24147

      Боцман59rus > Сергей Каспийский 8 минут назад

      - трех очков стоит.
      Ни больше, не меньше)))

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