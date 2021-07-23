Журналист Якобеллис: «Зенит» предложил контракт форварду «Валенсии» Гедешу

Португальский нападающий Гонсало Гедеш вскоре может пополнить «Зенит». Ему предложен трехлетний контракт с зарплатой 2,2 миллиона евро за сезон.
В июне сообщалось, что Гедеш может стать одноклубником Александра Кокорина.
- Гедеш стоит 25 миллионов евро.
- Он выигрывал Лигу 1 с «ПСЖ».
- Гедеш был в заявке сборной Португалии на Евро-2020, но на поле не выходил.
Источник: твиттер Джакомо Якобеллиса
Журналист итальянского издания Tuttomercatoweb. Также работет с испанским Sport. Живет в Италии. Аудитория в твиттере - более 3,4 тысячи подписчиков.