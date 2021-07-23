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  • Журналист Якобеллис: «Зенит» предложил контракт форварду «Валенсии» Гедешу

Журналист Якобеллис: «Зенит» предложил контракт форварду «Валенсии» Гедешу

23 июля 2021, 19:46
14

Португальский нападающий Гонсало Гедеш вскоре может пополнить «Зенит». Ему предложен трехлетний контракт с зарплатой 2,2 миллиона евро за сезон.

В июне сообщалось, что Гедеш может стать одноклубником Александра Кокорина.

  • Гедеш стоит 25 миллионов евро.
  • Он выигрывал Лигу 1 с «ПСЖ».
  • Гедеш был в заявке сборной Португалии на Евро-2020, но на поле не выходил.

Источник: твиттер Джакомо Якобеллиса

Журналист итальянского издания Tuttomercatoweb. Также работет с испанским Sport. Живет в Италии. Аудитория в твиттере - более 3,4 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Валенсия Гедеш Гонсалу
Комментарии (14)
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Боцман59rus
1627059086
пока Семак тренирует, все покупки впустую)))
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paracetamol
1627059398
Кто такой Гедеш? Не знаю, со свалки опять?
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Алехсбургер.
1627059560
Гы-Гы теперь звучит гордо?)) Бред,конечно.на хир нужен...
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Fusballer
1627059788
Стоит 25 - купят за 40)))
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житель СПб
1627060922
Пока только понятно, что работа по новому напу на освободившееся место иностранца началась.
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кран
1627061650
Интересно...
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Hektor 84
1627063131
Гедеш вроде не нап, а атакующий полузащитник.
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Garrincha58
1627063773
он ещё не совсем с ума..... зачем ему наш РПЛ
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qawzsexdr
1627064099
Накой он нужен
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vadimj568sel
1627097044
Cеkс 3нaкомcтвa и не только. 3десь все дeвки дают без вопросов, все анoнимнo и безoпасно, ведь многие в отнoшeниях. Oстоpожно мoжнo встpетить знaкомую, это круче тиндepа в pазы и дeвoк мнoго----- https://tiny.pl/9xlqk
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