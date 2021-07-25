Tuttocalciomercato24: «Зенит» на следующей неделе завершит трансфер Гедеша за 20 миллионов

«Зенит» продолжает работу над трансфером форварда «Валенсии» Гонсало Гедеша. Чемпионы России близки к покупке игрока за 20 миллионов евро. Переговоры находятся в продвинутой стадии.

Детали сделки планируется уладить на следующей неделе. «Зенит» предложил Гедешу зарплату 2,2 миллиона евро за сезон.