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  • Tuttocalciomercato24: «Зенит» на следующей неделе завершит трансфер Гедеша за 20 миллионов

Tuttocalciomercato24: «Зенит» на следующей неделе завершит трансфер Гедеша за 20 миллионов

25 июля 2021, 00:53
20

«Зенит» продолжает работу над трансфером форварда «Валенсии» Гонсало Гедеша. Чемпионы России близки к покупке игрока за 20 миллионов евро. Переговоры находятся в продвинутой стадии.

Детали сделки планируется уладить на следующей неделе. «Зенит» предложил Гедешу зарплату 2,2 миллиона евро за сезон.

Источник: Tuttocalciomercato24

Итальянский футбольный ресурс. Аудитория в инстаграме - более шести тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Валенсия Зенит Гедеш Гонсалу
Комментарии (20)
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Derzkiy1
1627164994
Крутой игрок для РПЛ, дрочера осталось сменить
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lek!
1627194829
Ещё пару лет назад , этот парень был очень крут . Пара Азмун - Гедеш будет круто . Если Азмун уйдёт то в пару с Дзюбинье это будет яма . Вчерашний матч показал , что Дзюба уже отыграл свои лучшие времена .
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житель СПб
1627195006
Очень нужный нападающий для ЛЧ!
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Taps
1627197102
Каюк Дзюбе ! Только Турция ...
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davydovbronislav
1627198939
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mamba9090909
1627199546
Хорошо бы на замену спартаковскому воспитаннику.
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Давид59
1627200180
Худенький. Жалко его. Надо бы слегка откормить.
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Ганнибал Лектор
1627220044
Мощное усиление атаке - как раз нужен топ-игрок с ударом из-за пределов штрафной. Малком - скорость и техника, Вендел - пас, Барриос - отбор, Гедеш - удар, пас, интеллект. Если еще и Азмуна удержат, то это заявка на выход из группы в ЛЧ.
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Назарян
1627282207
если еще и Месси купят то вообще можно выиграть и лигу.... Конфедераций
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Hektor 84
1627305093
То то с 1 июля тариф на газ подняли!
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