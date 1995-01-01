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    Tuttocalciomercato24: «Зенит» на следующей неделе завершит трансфер Гедеша за 20 миллионов

    «Зенит» продолжает работу над трансфером форварда «Валенсии» Гонсало Гедеша. Чемпионы России близки к покупке игрока за 20 миллионов евро. Переговоры находятся в продвинутой стадии.

    Детали сделки планируется уладить на следующей неделе. «Зенит» предложил Гедешу зарплату 2,2 миллиона евро за сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Tuttocalciomercato24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +824

      Сергей Каспийский 1 час назад

      Посмотрел видео о Гонсало - сильный удар, точные пасы, скорость, обводка, напоминает Аршавина. У него с Азмуном будет сильная связка.

      0
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      Рейтинг: +2415

      Derzkiy1 1 час назад

      Крутой игрок для РПЛ, дрочера осталось сменить

      0
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      Рейтинг: +12606

      Skull_Boy 1 час назад

      Еще идиот у которого мозгов нет

      0
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