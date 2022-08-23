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    Гонсало Гедеш - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Гонсало
    Фамилия Гедеш
    Команда Бенфика
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 179
    Вес 68
    Стоимость:
    € 28,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.03.2023 Был в запасе Бенфика 5:1 Брюгге Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    25.02.2023 1' - 60' Визела 0:2 Бенфика Португалия. Примейра, 22 тур
    21.02.2023 74' - 90' Бенфика 3:1 Боавишта Португалия. Примейра, 21 тур
    15.02.2023 65' - 90' Брюгге 0:2 Бенфика Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
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