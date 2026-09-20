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Команды
Реал Сосьедад
Гонсалу Гедеш
Статистика
€ 6 млн
Гонсалу Гедеш - статистика
Реал Сосьедад
29 ноября 1996 (29)
#11 | Нападающий
179 см | 68 кг
Португалия
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
17.09.2026
Борнмут
46' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
1' - 72'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 58'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
71' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.08.2026
Эспаньол
78' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
4 : 1
26.08.2026
Реал Сосьедад
74' - 90'
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Лига чемпионов 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
2 : 3
20.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
1' - 72'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 58'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
71' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.08.2026
Эспаньол
78' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
4 : 1
26.08.2026
Реал Сосьедад
74' - 90'
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