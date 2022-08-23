Гонсало Гедеш - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Гедеш
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|68
Стоимость:
€ 28,00
млн
|Имя
|Гонсало
|Фамилия
|Гедеш
|Команда
|Бенфика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|68
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.03.2023
|Был в запасе
|Бенфика
|5:1
|Брюгге
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|25.02.2023
|1' - 60'
|Визела
|0:2
|Бенфика
|Португалия. Примейра, 22 тур
|21.02.2023
|74' - 90'
|Бенфика
|3:1
|Боавишта
|Португалия. Примейра, 21 тур
|15.02.2023
|65' - 90'
|Брюгге
|0:2
|Бенфика
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2023
|1' -46'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|20.12.2022
|1' -61'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|09.11.2022
|1' -66'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|23.08.2022
|62' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)