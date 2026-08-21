«Зенит» заплатил за Карпукаса меньше, чем сообщалось

Трансфер Артема Карпукаса обошелся «Зениту» дешевле, чем в 6 миллионов евро.
По информации Спортса’’, петербургский клуб убедил «Локомотив» отпустить полузащитника за 5 миллионов.
Изначально железнодорожники требовали за Карпукаса до 8 миллионов, а «Зенит» предлагал лишь 4 миллиона + неназванного футболиста.
В итоге «Локо» пришлось идти на уступки, чтобы не повторился сценарий, как с Дмитрием Бариновым год назад.
Экс-капитан столичной команды ушел зимой в ЦСКА за 2 миллиона евро, а мог дождаться окончания сезона и покинуть «РЖД Арену» вообще без компенсации.
- 24-летний Карпукас – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 144 матча, 6 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.
- Хавбек не смог договориться с железнодорожниками о продлении контракта, истекавшего в 2027 году.
Источник: Спортс’’