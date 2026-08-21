Тренер «Спартака» Карседо ответил, сыграет ли Барко с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прояснил ситуацию с участием Эсекьеля Барко в домашней игре пятого тура РПЛ против «Зенита».

«У нас есть пара футболистов, которые работают отдельно, сейчас они восстанавливаются, им все лучше и лучше. Чтобы полностью восстановиться, есть еще три дня, думаю, что все будет хорошо.

Это Барко и Кристофер Мартинс, время еще есть, они еще восстанавливаются. Да, их участие в матче возможно.

В целом все ребята готовы. Как раз мы проводили определенную ротацию в прошлом матче, сделали несколько изменений, чтобы все ребята были готовы и отдохнули», – сказал Карседо.