Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карпукас прокомментировал переход в «Зенит»

21 августа, 20:45
4

Новичок «Зенита» Артем Карпукас ответил на вопросы клубной пресс-службы после завершения трансфера из «Локомотива».

– Я смотрю на свой переход с большим воодушевлением, с большим интересом. Уже хочется поскорее начать тренироваться и помогать команде.

– У вас только что была небольшая экскурсия по базе «Зенита». Как оцените увиденное?

– Все сделано на очень профессиональном уровне, очень все красиво, хочется заселиться и провести здесь побольше времени, чтобы получше все понять.

– В СМИ достаточно долго обсуждался ваш возможный переход в «Зенит». Расскажите, пожалуйста, когда вы узнали об интересе нашего клуба, что в тот момент подумали и как в целом принимали решение?

– Вся эта история продолжалась на протяжении трех месяцев, и это был не самый легкий период для меня, потому что все было не ясно до сегодняшнего дня.

Но когда мне агент скинул предложение от «Зенита», мы быстро договорились – оставалось только, чтобы договорились клубы. И все, после этого я ждал договоренности между клубами.

– Вы уже ранее отмечали, что в целом поддерживаете связь с Максимом Глушенковым. Может быть, с ним или с кем-то другим консультировались перед переходом?

– Из-за того, что Максим Глушенков играл в «Локомотиве», мы с ним поддерживаем связь, коммуникацию, и он меня на протяжении уже нескольких трансферных окон зазывал сюда.

Мы еще не успели поговорить с ним в Петербурге, но завтра мы это сделаем, чтобы он мне получше все объяснил.

– Раньше вы утверждали, что 93-й игровой номер вам практически случайно достался. Что сейчас, когда есть выбор, с вашим игровым номером? Какой выберете?

– Конечно же, оставлю 93-й. Я достаточно суеверный человек, и если под 93-м у меня пошло в «Локомотиве», думаю продолжать выступать под ним до конца своей карьеры.

– Артем, понятное дело, что «Зенит» – это команда, в которой большая конкуренция за каждую позицию. Как-то к этому готовились, обсуждали? Может быть, в процессе переговоров затрагивали эту тему?

– Понятно, что никто мне не обещал, не гарантировал место в составе или игровые минуты. Я буду делать все возможное, чтобы получать как можно больше игровых минут.

Понятно, что это новая для меня команда, конечно, наверное, нужно время на адаптацию. Не все так просто, но я в себя верю!

– Адаптация – важный момент для каждого новичка. Насколько быстро, по вашим ощущениям, вы вольетесь в команду?

– Я уже много раз отмечал, что я никогда в жизни никуда не переходил. Так что думаю, для меня это будет, во-первых, интересно, и во-вторых, интересно будет, как быстро я пройду этот период адаптации.

– Артем, традиционная просьба: в первом интервью наши новички всегда обращаются к болельщикам. Что им скажете вы?

– Дорогие болельщики, я только что пришел к вам, но надеюсь, что стану для вас своим, стану для вас родным. Я сделаю все самое лучшее и все возможное для победы «Зенита»!

  • 24-летний Карпукас – воспитанник «Локомотива».
  • Его статистика за главную команду: 144 матча, 6 голов, 5 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.
  • Хавбек не смог договориться с железнодорожниками о продлении контракта, истекавшего в 2027 году.

Еще по теме:
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар» 44
Символическая сборная 13-го тура РПЛ по версии Радимова 16
Карпукас сравнил цены на жилье в Москве и Петербурге 3
Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Карпукас Артем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Nozo
1787335024
ещё -1 игрок в стране...
Ответить
Дубина
1787335163
цыгане задавят.лавка.сочи-оренбург! выбрал деньги((( ЗПРФ.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1787341684
удачи АРТЁМ....СЕМЬЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Ответить
_Marqella_
1787345284
не понятный трансфер, добро пожаловать на скамейку
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» вновь проиграл – дома «Рубину» (0:1)
21:23
1
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
1
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
4
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
2
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
6
Все новости
Все новости
Агент Батракова прибудет в Стамбул, чтобы изменить контракт игрока с «Галатасараем»
21:19
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
2
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
20
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
6
Семак прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
12:58
Орлов опасается, что «Зенит» не победит «Ростов»
12:32
22
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+