Карпукас прокомментировал переход в «Зенит»

Новичок «Зенита» Артем Карпукас ответил на вопросы клубной пресс-службы после завершения трансфера из «Локомотива».

– Я смотрю на свой переход с большим воодушевлением, с большим интересом. Уже хочется поскорее начать тренироваться и помогать команде.

– У вас только что была небольшая экскурсия по базе «Зенита». Как оцените увиденное?

– Все сделано на очень профессиональном уровне, очень все красиво, хочется заселиться и провести здесь побольше времени, чтобы получше все понять.

– В СМИ достаточно долго обсуждался ваш возможный переход в «Зенит». Расскажите, пожалуйста, когда вы узнали об интересе нашего клуба, что в тот момент подумали и как в целом принимали решение?

– Вся эта история продолжалась на протяжении трех месяцев, и это был не самый легкий период для меня, потому что все было не ясно до сегодняшнего дня.

Но когда мне агент скинул предложение от «Зенита», мы быстро договорились – оставалось только, чтобы договорились клубы. И все, после этого я ждал договоренности между клубами.

– Вы уже ранее отмечали, что в целом поддерживаете связь с Максимом Глушенковым. Может быть, с ним или с кем-то другим консультировались перед переходом?

– Из-за того, что Максим Глушенков играл в «Локомотиве», мы с ним поддерживаем связь, коммуникацию, и он меня на протяжении уже нескольких трансферных окон зазывал сюда.

Мы еще не успели поговорить с ним в Петербурге, но завтра мы это сделаем, чтобы он мне получше все объяснил.

– Раньше вы утверждали, что 93-й игровой номер вам практически случайно достался. Что сейчас, когда есть выбор, с вашим игровым номером? Какой выберете?

– Конечно же, оставлю 93-й. Я достаточно суеверный человек, и если под 93-м у меня пошло в «Локомотиве», думаю продолжать выступать под ним до конца своей карьеры.

– Артем, понятное дело, что «Зенит» – это команда, в которой большая конкуренция за каждую позицию. Как-то к этому готовились, обсуждали? Может быть, в процессе переговоров затрагивали эту тему?

– Понятно, что никто мне не обещал, не гарантировал место в составе или игровые минуты. Я буду делать все возможное, чтобы получать как можно больше игровых минут.

Понятно, что это новая для меня команда, конечно, наверное, нужно время на адаптацию. Не все так просто, но я в себя верю!

– Адаптация – важный момент для каждого новичка. Насколько быстро, по вашим ощущениям, вы вольетесь в команду?

– Я уже много раз отмечал, что я никогда в жизни никуда не переходил. Так что думаю, для меня это будет, во-первых, интересно, и во-вторых, интересно будет, как быстро я пройду этот период адаптации.

– Артем, традиционная просьба: в первом интервью наши новички всегда обращаются к болельщикам. Что им скажете вы?

– Дорогие болельщики, я только что пришел к вам, но надеюсь, что стану для вас своим, стану для вас родным. Я сделаю все самое лучшее и все возможное для победы «Зенита»!