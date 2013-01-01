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    Журналист Алмейда: Влашич, Гедеш и Диас из «Порту» – в шорт-листе «Зенита»

    «Зенит» продолжает поиск футболистов в атакующую линию.

    По информации журналиста Педро Алмейды, в шорт-лист клуба из Санкт-Петербурга входят хавбек ЦСКА Никола Влашич, полузащитник «Валенсии» Гонсало Гедеш и вингер «Порту» Луис Диас.

    Отмечается, что «Зенит» сделал предложение только по Гедешу. Сообщалось, что питерцы близки к покупке игрока за 20 миллионов евро. Самому футболисту предложили зарплату 2,2 миллиона евро за сезон.

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    Источник: твиттер Педро Алмейды

    Португальский журналист и инсайдер. Аудитория в твиттере - более 22 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +19486

      vladimir-7 6 минут назад

      Все трое не будут согласны с их продажей в РПЛ и в Зенит в частности.

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      Рейтинг: +350

      вальтер79 21 минуту назад

      влашич приоритет для зенита думаю топ трансфер будет если будет конечно

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      Рейтинг: +5284

      mamba9090909 28 минут назад

      А этот журналист знает, что такое шорт-лист? Ему давали его читать? )))

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      Рейтинг: +13695

      Garrincha58 29 минут назад

      Педро откуда дровишки?? вестимо от Рустамяна, а в Зените даже не в курсах кто у них в шорт-листах

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      Рейтинг: +3254

      FENIX-SL 53 минуты назад

      ну что ж
      теперь ясно куда влашич перейдет
      ибо двое остальных ребят не будут опускаться до такого

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      Рейтинг: +3947

      AtticusFinch 58 минут назад

      Так Гедеш же вроде не входит в шорт - лист- написали же

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