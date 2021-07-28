Журналист Алмейда: Влашич, Гедеш и Диас из «Порту» – в шорт-листе «Зенита»

«Зенит» продолжает поиск футболистов в атакующую линию.
По информации журналиста Педро Алмейды, в шорт-лист клуба из Санкт-Петербурга входят хавбек ЦСКА Никола Влашич, полузащитник «Валенсии» Гонсало Гедеш и вингер «Порту» Луис Диас.
Отмечается, что «Зенит» сделал предложение только по Гедешу. Сообщалось, что питерцы близки к покупке игрока за 20 миллионов евро. Самому футболисту предложили зарплату 2,2 миллиона евро за сезон.
- Диас играл за сборную Колумбии на Кубке Америки-2021. Он забил 4 гола в 4 матчах.
- 24-летний футболист попал в символическую сборную турнира.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: твиттер Педро Алмейды
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