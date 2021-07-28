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  • Журналист Алмейда: Влашич, Гедеш и Диас из «Порту» – в шорт-листе «Зенита»

Журналист Алмейда: Влашич, Гедеш и Диас из «Порту» – в шорт-листе «Зенита»

28 июля 2021, 17:58
14

«Зенит» продолжает поиск футболистов в атакующую линию.

По информации журналиста Педро Алмейды, в шорт-лист клуба из Санкт-Петербурга входят хавбек ЦСКА Никола Влашич, полузащитник «Валенсии» Гонсало Гедеш и вингер «Порту» Луис Диас.

Отмечается, что «Зенит» сделал предложение только по Гедешу. Сообщалось, что питерцы близки к покупке игрока за 20 миллионов евро. Самому футболисту предложили зарплату 2,2 миллиона евро за сезон.

Источник: твиттер Педро Алмейды

Португальский журналист и инсайдер. Аудитория в твиттере - более 22 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Валенсия ЦСКА Порту Гедеш Гонсалу Влашич Никола Диас Луис
Комментарии (14)
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Garrincha58
1627487523
Педро откуда дровишки?? вестимо от Рустамяна, а в Зените даже не в курсах кто у них в шорт-листах
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mamba9090909
1627487546
А этот журналист знает, что такое шорт-лист? Ему давали его читать? )))
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vladimir-7
1627488894
Все трое не будут согласны с их продажей в РПЛ и в Зенит в частности.
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qawzsexdr
1627493720
Все слухи и бредни в кучу собрал
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Ziklop
1627494844
Педро откуда знает?
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Hektor 84
1627495942
Как так ? Срач тв заявил что Гедешем они не интересуются.
Ответить
Рубинище
1627499526
ЦСКА нужно отдать Влашича Зениту, раз тот так себя ведёт. Только Зениту он зачем? дерево на лавку посадить если только
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BRO_football
1627499710
Как ни странно, из предложенных кандидатов Влашич обойдётся Зениту дороже всех!
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Persona_non_Grata
1627508449
Все Педро всё про Зенит знают . Педро другого Педро видит издалека )))
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paracetamol
1627581695
Диаса, пожалуй, можно бы взять. Забивной и Барриосу не скучно будет.
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