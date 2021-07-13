Маркиньос, Каземиро, де Пауль, Неймар и Месси – в символической сборной Кубка Америки-2021

Названа символическая сборная Кубка Америки 2021 года.

В нее вошли четыре игрока сборной Аргентины, три футболиста сборной Бразилии, а также по одному представителю сборных Чили, Эквадора, Перу и Колумбии.

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина);

Защитники: Первис Эступинан (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили);

Полузащитники: Йошимар Йотун (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго де Пауль (Аргентина);

Нападающие: Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Луис Диас (Колумбия).