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    Маркиньос, Каземиро, де Пауль, Неймар и Месси – в символической сборной Кубка Америки-2021

    Названа символическая сборная Кубка Америки 2021 года.

    В нее вошли четыре игрока сборной Аргентины, три футболиста сборной Бразилии, а также по одному представителю сборных Чили, Эквадора, Перу и Колумбии.

    Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина);

    Защитники: Первис Эступинан (Эквадор), Маркиньос (Бразилия), Кристиан Ромеро (Аргентина), Маурисио Исла (Чили);

    Полузащитники: Йошимар Йотун (Перу), Каземиро (Бразилия), Родриго де Пауль (Аргентина);

    Нападающие: Неймар (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина), Луис Диас (Колумбия).

    Источник: Твиттер Кубка Америки

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    13.07.2021 18:57
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