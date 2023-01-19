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    «Барселона» нашла замену для Депая в 16-й команде АПЛ

    «Барселона» намерена подписать вингера «Вулверхэмптона» Гонсалу Гедеша.

    Главный тренер каталонцев Хави видит в 26-летнем футболисте замену для Мемфиса Депая, который близок к уходу в «Атлетико».

    «Барса» из-за финансовых ограничений может только арендовать португальца с опцией необязательного выкупа.

    Они надеются, что Жорже Мендеш, агент Гедеша, пользуясь своим влиянием в «Вулверхэмптоне», поможет осуществить сделку.

    Сам игрок заинтересован в переходе – разговор с Хави убедил его в перспективности проекта.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 08:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2071

      ItalianFootball 1 час назад

      А когда-то с Черышевым конкурировал, сдал малец))))))

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