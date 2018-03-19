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    Роналду сказал Пересу не покупать Кейна или Левандовского, а приобрести Азара

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду обеспокоен летними трансферными планами президента клуба Флорентино Переса.

    Португалец сказал руководителю, что ему не стоит приобретать нового центр-форварда, несмотря на то, что переговоры с Гарри Кейном («Тоттенхэм») и Робертом Левандовским («Бавария») находятся в продвинутой стадии.

    Вместо этого Роналду полагает, что сливочные должны стремиться подписать инсайда. 33-летний футболист чувствует, что готов играть в ближайшие сезоны на острие атаки «Реала». Он предложил Пересу несколько кандидатов, среди которых Пауло Дибала («Ювентус»), Гонсало Гедеш («Валенсия») и Эден Азар («Челси»).

    Источник: Tribalfootball

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    19.03.2018 16:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1532

      starche 19 марта 2018, 21:19

      Старушка боится конкуренции .

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 марта 2018, 20:09

      Нафег ему конкуренты

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 марта 2018, 20:08

      Да всё здесь понятно - ему РАСПАСОВЩИК просто нужен

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 19 марта 2018, 19:52

      Левандовский то посильнее обоих, единственное что, Бавария его не отпустит.

      0
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      Рейтинг: +110

      Schicko 19 марта 2018, 19:46

      Рон уже на третьей позиции осваивается: был крайним полузащитником, подумал, что там маловато забить можно, стал левым инсайдом, теперь решил, что центронапом можно еще больше забивать, стал страйкером)))

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 марта 2018, 18:44

      а азар то нафига.. салах вон лучше

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > DeStar 19 марта 2018, 18:44

      а слева будет и асенсио играть, а можно вообще попробовать роналду в центр. бэйла на его левый фланг, он же там в шпорах играл? а направо взять салаха

      2
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      Рейтинг: +110

      Schicko > DeStar 19 марта 2018, 19:48

      Я уверен, что Салах - игрок одного сезона! Нах он в Реале не нужен. Лучше Бэйла оставить где есть, взять ему на замену (что, зная Бэйла, очень актуально) Пулишича.
      Ну а налево: я за Асенсио. Но это же Перес!!! Если уж кого и брать, то Неймара, конечно.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Schicko 19 марта 2018, 20:06

      ай неймар этот. Мне лично как игрок он очеьн нравится, правда, он умеет создавать атаки, и с помощью финтов и на скоростИ. и пасы, вот правда, как человек вообще не нравится. хуже любого, хуже косты. но как игрок, как замена роналду - неймар самое то, и лучше кандидатуры нет, ни распиаренный дибала, ни просто ЦН кейн, никто эту роль не возьмет. Бэйл.. 5ый год в реале, а сыграл по сути только в первом сезоне, и ему уже не мало годиков, либо держать до конца этого вечно травмированнгО, либо брать ему замену.. но ведь реалу в атаке нужен топ игрок, кто согласится сидеть на скамье за бэйлом из топов? никто. Салах, ну без давай честно, никто сейчас не знает, одного сезона, или одного тренера он, так и про кейна говорили, и про суареса как сейчас помню. У салаха есть скорость и желание, хороший удар, можно было бы попробовать,ну а так хз. Асенсио вполне заиграть может, но все-равно в атаку нужен человек. Роналду скоро офф, бэйл травмы, слева асенсио? такой реал? ну уж нет.

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      Рейтинг: +13

      gok101 > Schicko 19 марта 2018, 20:31

      А ты вспомни, как Салах за Рому бегал

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      Рейтинг: +110

      Schicko > gok101 23 марта 2018, 09:15

      Стремно он там бегал, ни голов, ни кпд толком... О том и говорю...

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 19 марта 2018, 18:09

      Просто ясно любому болельщику,Рон знает,что Кейн и поляк больше будут забивать,чем он сам,поэтому против.Для него его персона главнее,чем проблемы Реала.

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 19 марта 2018, 19:18

      Видели мы как Кейн против Юве играл,он за два тайма один раз показал себе.Правильно сказал Рона.У Азара есть дриблинг,а остальные только будет ждать лакомые кусочке

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА > САНЁК17 20 марта 2018, 13:14

      Азара Зидан научил бы как играть.

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      Рейтинг: +19

      neutral person 19 марта 2018, 18:05

      Конечно. Зачем ему форвард который голы забывает.ему нужно чтоб выводили его 1на1 с пустыми воротами. А сам то не может голы создавать, днище

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      Рейтинг: +3428

      FRZZ 19 марта 2018, 18:05

      Правильно, нужно покупать Азара и Салаха, тогда будет все ОК.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 19 марта 2018, 17:30

      С каких пор Перес по указанию Роналду делает

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Tajik-za Zenit 19 марта 2018, 19:20

      Месси тоже указывает, ну и что.

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