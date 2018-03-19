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  • Роналду сказал Пересу не покупать Кейна или Левандовского, а приобрести Азара

Роналду сказал Пересу не покупать Кейна или Левандовского, а приобрести Азара

19 марта 2018, 16:59
18

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду обеспокоен летними трансферными планами президента клуба Флорентино Переса.

Португалец сказал руководителю, что ему не стоит приобретать нового центр-форварда, несмотря на то, что переговоры с Гарри Кейном («Тоттенхэм») и Робертом Левандовским («Бавария») находятся в продвинутой стадии.

Вместо этого Роналду полагает, что сливочные должны стремиться подписать инсайда. 33-летний футболист чувствует, что готов играть в ближайшие сезоны на острие атаки «Реала». Он предложил Пересу несколько кандидатов, среди которых Пауло Дибала («Ювентус»), Гонсало Гедеш («Валенсия») и Эден Азар («Челси»).

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Челси Ювенес/Догана Валенсия Роналду Криштиану Азар Эден Левандовски Роберт Кейн Гарри Дибала Пауло Гедеш Гонсалу
Комментарии (18)
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Патронташ
1521469354
Понять Рона можно.На фоне бревна Бенземы и сам смотришься королем футбола, и мячи добивать после его ударов во вратарей милое дело. А ну как придет нап и сам забивать начнет?И половины того, что Месси забивает не забьешь.А этого он не переживет.
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Tajik-za Zenit
1521469836
С каких пор Перес по указанию Роналду делает
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neutral person
1521471940
Конечно. Зачем ему форвард который голы забывает.ему нужно чтоб выводили его 1на1 с пустыми воротами. А сам то не может голы создавать, днище
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1521472168
Просто ясно любому болельщику,Рон знает,что Кейн и поляк больше будут забивать,чем он сам,поэтому против.Для него его персона главнее,чем проблемы Реала.
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DeStar
1521474260
а азар то нафига.. салах вон лучше
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Schicko
1521477963
Рон уже на третьей позиции осваивается: был крайним полузащитником, подумал, что там маловато забить можно, стал левым инсайдом, теперь решил, что центронапом можно еще больше забивать, стал страйкером)))
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iBragim2102
1521478370
Левандовский то посильнее обоих, единственное что, Бавария его не отпустит.
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Юрэс
1521479332
Да всё здесь понятно - ему РАСПАСОВЩИК просто нужен
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Юрэс
1521479386
Нафег ему конкуренты
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starche
1521483545
Старушка боится конкуренции .
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