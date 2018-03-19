Роналду сказал Пересу не покупать Кейна или Левандовского, а приобрести Азара

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду обеспокоен летними трансферными планами президента клуба Флорентино Переса.

Португалец сказал руководителю, что ему не стоит приобретать нового центр-форварда, несмотря на то, что переговоры с Гарри Кейном («Тоттенхэм») и Робертом Левандовским («Бавария») находятся в продвинутой стадии.

Вместо этого Роналду полагает, что сливочные должны стремиться подписать инсайда. 33-летний футболист чувствует, что готов играть в ближайшие сезоны на острие атаки «Реала». Он предложил Пересу несколько кандидатов, среди которых Пауло Дибала («Ювентус»), Гонсало Гедеш («Валенсия») и Эден Азар («Челси»).