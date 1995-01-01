УЕФА назвал символическую сборную недели в Лиге Европы

Давно уже не видел танкиста без шлема, где они эту фотку взяли...
Опубликована символическая сборная по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
В команду включены четыре игрока из «Арсенала», три – из «Бенфики», два – из «Айнтрахта», по одному – из «Челси» и «Валенсии».
Вратарь: Петр Чех («Арсенал»);
Защитники: Эйнсли Мэйтленд-Найлс («Арсенал»), Рубен Диаш («Бенфика»), Сократис Папастатопулос («Арсенал»), Маркос Алонсо («Челси»);
Полузащитники: Филип Костич («Айнтрахт»), Жедсон Фернандеш («Бенфика»), Аарон Рэмзи («Арсенал»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»);
Нападающие: Гонсало Пасьенса («Айнтрахт»), Жоау Фелиш («Бенфика»).