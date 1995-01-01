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    УЕФА назвал символическую сборную недели в Лиге Европы

    Опубликована символическая сборная по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.

    В команду включены четыре игрока из «Арсенала», три – из «Бенфики», два – из «Айнтрахта», по одному – из «Челси» и «Валенсии».

    Вратарь: Петр Чех («Арсенал»);

    Защитники: Эйнсли Мэйтленд-Найлс («Арсенал»), Рубен Диаш («Бенфика»), Сократис Папастатопулос («Арсенал»), Маркос Алонсо («Челси»);

    Полузащитники: Филип Костич («Айнтрахт»), Жедсон Фернандеш («Бенфика»), Аарон Рэмзи («Арсенал»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»);

    Нападающие: Гонсало Пасьенса («Айнтрахт»), Жоау Фелиш («Бенфика»).

    Источник: Официальный твиттер Лиги Европы

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12368

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Давно уже не видел танкиста без шлема, где они эту фотку взяли...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      diemens74 1 час назад

      А чё из Зенита никого?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12368

      DOCTOR PENALTY > diemens74 49 минут назад

      фейковые герои не котируются

      0
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