УЕФА назвал символическую сборную недели в Лиге Европы

Опубликована символическая сборная по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.

В команду включены четыре игрока из «Арсенала», три – из «Бенфики», два – из «Айнтрахта», по одному – из «Челси» и «Валенсии».

Вратарь: Петр Чех («Арсенал»);

Защитники: Эйнсли Мэйтленд-Найлс («Арсенал»), Рубен Диаш («Бенфика»), Сократис Папастатопулос («Арсенал»), Маркос Алонсо («Челси»);

Полузащитники: Филип Костич («Айнтрахт»), Жедсон Фернандеш («Бенфика»), Аарон Рэмзи («Арсенал»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»);

Нападающие: Гонсало Пасьенса («Айнтрахт»), Жоау Фелиш («Бенфика»).