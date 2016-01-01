Виллиан, Гедеш и Рэмзи – претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

УЕФА обнародовал список претендентов на лучшего игрока первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
- На счету хавбека «Арсенала» Аарона Рэмзи победный гол в матче против «Наполи» (2:0).
- Полузащитник «Бенфики» Жоао Фелиш поучаствовал во всех голах, забитых в ворота «Айнтрахта» (4:2) – хет-трик и один ассист.
- Полузащитник «Валенсии» Гонсало Гедеш сделал дубль во встрече с «Вильярреалом» (3:1).
- Полузащитник «Челси» Виллиан сделал голевую передачу на Алонсо в матче со «Славией» (1:0).
Which #UEL star gets your vote?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 11 апреля 2019 г.
João Félix
Aaron Ramsey
Willian
Gonçalo Guedes#POTW | @hankookreifen