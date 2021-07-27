«Матч ТВ»: Гедеш не входил в интересы «Зенита»

«Зенит» не собирался приобретать этим летом полузащитника «Валенсии» Гонсало Гедеша.
По информации «Матч ТВ», португалец не входил в сферу интересов клуба.
Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке игрока за 20 миллионов евро. Самому Гедешу предложили зарплату 2,2 миллиона евро за сезон.
- Гедеш выигрывал Лигу 1 с «ПСЖ».
- Он был в заявке сборной Португалии на Евро-2020, но на поле не выходил.
- В июне сообщалось, что Гедеш может стать одноклубником Александра Кокорина в «Фиорентине».
Источник: «Матч ТВ»