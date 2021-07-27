Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Матч ТВ»: Гедеш не входил в интересы «Зенита»

27 июля 2021, 14:51
18

«Зенит» не собирался приобретать этим летом полузащитника «Валенсии» Гонсало Гедеша.

По информации «Матч ТВ», португалец не входил в сферу интересов клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке игрока за 20 миллионов евро. Самому Гедешу предложили зарплату 2,2 миллиона евро за сезон.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Валенсия Гедеш Гонсалу
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1627387396
Кому верим? МатчТВ или Tuttocalcio? Я лично МатчТВ не верю
Ответить
житель СПб
1627388567
Похоже, виноград оказался зелен?
Ответить
99-й
1627389120
"Ой, ну и иди отсюда кому ты нужен... Мы ваще вот не хотели..."
Ответить
vladimir-7
1627389310
Официальный сайт Зенита потерял голос или его лишили голоса, за него на все насущные вопросы начал отвечать не имеющий авторитета Матч ТВ
Ответить
rash1959
1627394234
Гедеш не входил в интересы «Зенита», но купили до кучи, потому что бабла халявного дойуха.
Ответить
ArReal
1627402514
Естественно, после того, как Гедеш сказал, что в Зенит ни за какие деньги, они , чтобы сохранить лицо - написали , что его и знать не знали))
Ответить
сутулая собака и лисы
1627402860
выход из группы ЛЧ не входило в планы Зенита.
Ответить
paracetamol
1627409541
Естественно не входил! Зене надо напа и бека, а нахрена ему п-з? Их и так по три на одно место.
Ответить
Hektor 84
1627493465
Как только кто то из потенциальных новичков члините говорит что ему члинит не интересен, то сразу вылазит хаспромовский срач тв со своим высером типо члинит им не интересовался! Чуханы придите в себя! Ни один адекватный европеец не поедет в вашу бомжарню, которая каждый сезон обсирается в ЛЧ, занимая почетные 4 места. При этом попадая на жеребьевку в первую корзину. Даже такие середняки типа Гедеш и Симеоне губить свою карьеру не хотят.
Ответить
Hektor 84
1627493750
Еще идти в команду, в которой главный трЕнер заявляет на всю Европу что выход из группы у него не прописан в контракте, а просто участие. Трусливая семачиха! Как к футболисту было к нему уважение, а как тренер фуфло и сопливая телка! Был бы мужиком, то после такого позора ушел бы в отставку, а так ведет себя как приживалка!!!
Ответить
Главные новости
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
4
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
1
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
5
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
13:22
4
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
26
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
10
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
1
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
2
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
2
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
2
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
26
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
10
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
6
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
4
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
33
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
39
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
19
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+