«Матч ТВ»: Гедеш не входил в интересы «Зенита»

«Зенит» не собирался приобретать этим летом полузащитника «Валенсии» Гонсало Гедеша.

По информации «Матч ТВ», португалец не входил в сферу интересов клуба.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке игрока за 20 миллионов евро. Самому Гедешу предложили зарплату 2,2 миллиона евро за сезон.