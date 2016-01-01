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    «Матч ТВ»: Гедеш не входил в интересы «Зенита»

    «Зенит» не собирался приобретать этим летом полузащитника «Валенсии» Гонсало Гедеша.

    По информации «Матч ТВ», португалец не входил в сферу интересов клуба.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к покупке игрока за 20 миллионов евро. Самому Гедешу предложили зарплату 2,2 миллиона евро за сезон.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +3933

      rash1959 35 минут назад

      Гедеш не входил в интересы «Зенита», но купили до кучи, потому что бабла халявного дойуха.

      0
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      Рейтинг: +19443

      vladimir-7 1 час назад

      Официальный сайт Зенита потерял голос или его лишили голоса, за него на все насущные вопросы начал отвечать не имеющий авторитета Матч ТВ

      1
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      Рейтинг: +11165

      ilichkadr > vladimir-7 1 час назад

      Официальный сайт Зенита не разменивается на всякую шелупень. Будет конкретная покупка, будет и официальное заявление.

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      Рейтинг: -18

      Землякруглая > vladimir-7 58 минут назад

      Матч ТВ - это газпром. И синит газпром. А значит Матч ТВ это рупор синита.

      2
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      Рейтинг: +19443

      vladimir-7 > Землякруглая 52 минуты назад

      .Вот это обоснованно.

      1
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      Рейтинг: +24589

      пьяныйхоровод > vladimir-7 4 минуты назад

      Шутка с бородой.

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      Рейтинг: +506

      99-й 2 часа назад

      "Ой, ну и иди отсюда кому ты нужен... Мы ваще вот не хотели..."

      2
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      Рейтинг: +8491

      житель СПб 2 часа назад

      Похоже, виноград оказался зелен?

      0
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      Рейтинг: +4842

      Давид59 2 часа назад

      Кому верим? МатчТВ или Tuttocalcio? Я лично МатчТВ не верю

      4
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      Рейтинг: +509

      KPCC-SPB > Давид59 1 час назад

      я думаю надо подписывать, в преддверии ЛЧ лишним точно не будет

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