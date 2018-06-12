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    Головин вошел в список молодых талантов ЧМ-2018 по версии Le Monde

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин является лидером сборной России на предстоящем чемпионате мира-2018 по мнению западной прессы.

    Французское издание Le Monde включила 22-летнего футболиста в список самых талантливых молодых игроков турнира. Компанию ему в этом рейтинге составили полузащитник «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио, нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано, форвард «ПСЖ» и команды Португалии Гонсало Гедеш, марокканский полузащитник «Шальке» Амин Арит, нападающий Ирана и АЗ Алиреза Джаханбакш и полузащитник «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Кристиан Павон.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2018 11:06
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 18:56

      Да талант есть но не перехвалить бы.

      1
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 12 июня 2018, 17:20

      Трудолюбивый, старается, но куда ж в звезды то записывать, в ЦСКА и Костя Кучаев такой же, его почему не возносят?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 июня 2018, 14:42

      Ну Саша в самом деле хорош, выделяется и в клубе, и в сборной! Авторы ролика тоже молодцы, очень круто получилось!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 12 июня 2018, 13:50

      Классно! Чемпионат ещё не начался, а Головин уже его молодой талант.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 июня 2018, 13:13

      После такого видео 25 миллионов за Головина - кажется уже не так уж и много))
      Вот что значит пиар-машина работает!

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 июня 2018, 12:49

      Очумели? Еще чемпионат не начался...может он облажается по полной

      2
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      Рейтинг: +1819

      gor77 12 июня 2018, 12:45

      Бомбардир!
      Видимо, у вас не только нет грамотного выпускающего редактора, но и квалифицированных переводчиков.((((
      Многие прочитали бы небольшие заметки про всех футболистов, представленных в этом списке!
      Уже посетители сайта начинают делать переводы интересных статей. Кстати, делают вашу работу.

      5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > gor77 12 июня 2018, 13:16

      Я им писал, чтоб сделали обзор участников ЧМ - но увы. Проще клепать всякие слухи из твиттера про онанистов из Португалии и тд.

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      Рейтинг: +1819

      gor77 > Обер-КанцлерЪ 12 июня 2018, 13:43

      Самое грустное, что сайт не хочет слушать своих пользователей. Хотя, мы же не знаем истинной ситуации в редакции данного сайта.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > gor77 12 июня 2018, 13:50

      Ну кое-какие деньги есть, судя по рекламе) Но видимо жаба душит слишком сильно, чтоб тратиться на развитие сайта.

      0
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 12 июня 2018, 12:24

      пусть покажет свою сущность в игре, а то как ни зайду то пишут ТАЛАНТИЩЕ _ ГОЛОВИН, а как посмотрю футбол, так он просто чуть лучше чем поленья в его команде, это мое личное мнение, не судите строго. просто задолбали суперзвездой

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > fortune-bva 12 июня 2018, 12:44

      Не переживай,поменяй взгляд на футболистов, позу и всё
      будет хорошо.

      -2
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > vladimir-7 12 июня 2018, 14:49

      ты понимаешь что ты пишешь вообще?

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 июня 2018, 11:58

      ...кто-то в редакции персональный поклонник таланта Головина?, хватит нам уже этого пиара и статей про него, через каждые 6-10 часов, мы его все равно не купим,
      закончится ЧМ, забейте хоть всю страницу этими трансферными домыслами...
      - не удивлюсь, если фамилию армейца ввести в поисковик гугла, то ресурс выдаст ссылку на сайт бомбордира

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Боцман59rus 12 июня 2018, 12:32

      ...а кто это Мы, которые его (Головина) всё равно не купят?
      И ещё для тебя: раз не интересно читать про А.Головина, ну
      просто, не читай и всё.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > vladimir-7 12 июня 2018, 13:05

      мои комменты не читай и все...
      - таким, как ты, форматно деформированным, у меня один ответ: учи свою жену на кухне щи варить и не учи взрослых людей жизни ...володя номер семь.)))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Боцман59rus 12 июня 2018, 13:15

      Согласен, теперь читать не буду, а то сомневался и
      иногда просматривал.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > vladimir-7 12 июня 2018, 14:03

      читать, не читать -смысла не меняет, судя по реакции, видимо до конца не понимаете сути прочитанного..
      - всегда уважал ЦСКА и болельщиков, но стоит только заикнутся на тему Слуцкого, Головина и тд., со своим, не оскорбляющим никого мнением, как тот час же стадо неадекватной части конской поддержки, не вникая в суть, набрасывается с оскорблениями и советами как жить и что делать ...касаемо Головина -утомляют постоянные трансферные вбросы, связанные с ним, от пиарящих его агентов и журналистов, я думаю для него это лишнее, все будет как будет, но только после ЧМ

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 12 июня 2018, 14:04

      Хотел узнать, что такое форматно деформированным?
      На правописание не обращай внимание, повторил, как
      ты написал.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Боцман59rus 12 июня 2018, 14:14

      Вообще-то я никого не оскорблял и старался всегда
      быть объективным и даже в отношении
      комментариев по Спар таку. А вот от твоего комментария, вижу: стадо, конского, неадекватного.
      Но когда пишут про Промеса, ты не возражаешь.

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > vladimir-7 12 июня 2018, 18:43

      решил свое скудоумие и небогатый словарный запас компенсировать минусами?, так мне на них пох... смешно наблюдать за потугами взрослого человека, который таким убогим способом пытается объяснить необъяснимое и доказать недоказуемое.)))

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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 июня 2018, 11:39

      Вот что они написали дословно: "«Сборная» скучна для этого чемпионата мира на своей земле. Одним из немногих искры является его молодая творческая среда: идеальный мяч, помогает в глубине и время от времени, безумный штрафной удар в просвет. Уже очень опытный, несмотря на свой юный возраст (евро до 17 в 2013 году, финал Евро до 19 лет в 2015 году), Головин - это якорь его команды, пояс, обеспечивающий переход между оборонительными и оскорбительными фазами. Он - игрок, который преуспевает в обоих, и это имеет смысл: его юные идолы - Зинедин Зидан и крепкий российский полузащитник Алексей Смертин, чья карьера привела его из Сибири, дома Головина, в Челси через Бордо."

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