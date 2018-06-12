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  • Головин вошел в список молодых талантов ЧМ-2018 по версии Le Monde

Головин вошел в список молодых талантов ЧМ-2018 по версии Le Monde

12 июня 2018, 11:06
24

Полузащитник ЦСКА Александр Головин является лидером сборной России на предстоящем чемпионате мира-2018 по мнению западной прессы.

Французское издание Le Monde включила 22-летнего футболиста в список самых талантливых молодых игроков турнира. Компанию ему в этом рейтинге составили полузащитник «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио, нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано, форвард «ПСЖ» и команды Португалии Гонсало Гедеш, марокканский полузащитник «Шальке» Амин Арит, нападающий Ирана и АЗ Алиреза Джаханбакш и полузащитник «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Кристиан Павон.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Головин Александр Гедеш Гонсалу Асенсио Марко Джаханбакш Алиреза Лосано Ирвинг Арит Амин
Комментарии (24)
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woyser
1528792777
Вот что они написали дословно: "«Сборная» скучна для этого чемпионата мира на своей земле. Одним из немногих искры является его молодая творческая среда: идеальный мяч, помогает в глубине и время от времени, безумный штрафной удар в просвет. Уже очень опытный, несмотря на свой юный возраст (евро до 17 в 2013 году, финал Евро до 19 лет в 2015 году), Головин - это якорь его команды, пояс, обеспечивающий переход между оборонительными и оскорбительными фазами. Он - игрок, который преуспевает в обоих, и это имеет смысл: его юные идолы - Зинедин Зидан и крепкий российский полузащитник Алексей Смертин, чья карьера привела его из Сибири, дома Головина, в Челси через Бордо."
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Боцман59rus
1528793932
...кто-то в редакции персональный поклонник таланта Головина?, хватит нам уже этого пиара и статей про него, через каждые 6-10 часов, мы его все равно не купим, закончится ЧМ, забейте хоть всю страницу этими трансферными домыслами... - не удивлюсь, если фамилию армейца ввести в поисковик гугла, то ресурс выдаст ссылку на сайт бомбордира
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fortune-bva
1528795450
пусть покажет свою сущность в игре, а то как ни зайду то пишут ТАЛАНТИЩЕ _ ГОЛОВИН, а как посмотрю футбол, так он просто чуть лучше чем поленья в его команде, это мое личное мнение, не судите строго. просто задолбали суперзвездой
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gor77
1528796728
Бомбардир! Видимо, у вас не только нет грамотного выпускающего редактора, но и квалифицированных переводчиков.(((( Многие прочитали бы небольшие заметки про всех футболистов, представленных в этом списке! Уже посетители сайта начинают делать переводы интересных статей. Кстати, делают вашу работу.
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пряник929
1528796952
Очумели? Еще чемпионат не начался...может он облажается по полной
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Обер-КанцлерЪ
1528798435
После такого видео 25 миллионов за Головина - кажется уже не так уж и много)) Вот что значит пиар-машина работает!
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multiscan
1528800649
Классно! Чемпионат ещё не начался, а Головин уже его молодой талант.
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Diesel133
1528803730
Ну Саша в самом деле хорош, выделяется и в клубе, и в сборной! Авторы ролика тоже молодцы, очень круто получилось!
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Kokmarov
1528813238
Трудолюбивый, старается, но куда ж в звезды то записывать, в ЦСКА и Костя Кучаев такой же, его почему не возносят?
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zigbert
1528819008
Да талант есть но не перехвалить бы.
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