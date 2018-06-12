Головин вошел в список молодых талантов ЧМ-2018 по версии Le Monde

Полузащитник ЦСКА Александр Головин является лидером сборной России на предстоящем чемпионате мира-2018 по мнению западной прессы.
Французское издание Le Monde включила 22-летнего футболиста в список самых талантливых молодых игроков турнира. Компанию ему в этом рейтинге составили полузащитник «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио, нападающий ПСВ и сборной Мексики Ирвинг Лосано, форвард «ПСЖ» и команды Португалии Гонсало Гедеш, марокканский полузащитник «Шальке» Амин Арит, нападающий Ирана и АЗ Алиреза Джаханбакш и полузащитник «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Кристиан Павон.
Источник: Бомбардир.ру