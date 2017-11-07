Гедеш: «Интерес «Реала» и «Атлетико» – комплимент для меня»

Нападающий «Валенсии» Гонсало Гедеш заявил, что ничего не знает об интересе к его персоне со стороны «Реала» и «Атлетико».

При этом 20-летний игрок подчеркнул, что внимание таких больших клубов стало бы для него комплиментом.

Напомним, права на португальца принадлежат «ПСЖ». За «летучих мышей» он выступает в аренде.

«Меня спрашивали об интересе «Реала» и «Атлетико», но мне об этом ничего неизвестно. Когда топ-клубы, как пишут СМИ, интересуются вами, это можно считать комплиментом.

«Реал» выиграл два подряд титула Лиги чемпионов, «Атлетико» также всегда находится примерно на одном уровне с грандами. И для меня важно услышать об их интересе.

Самое главное для меня сейчас – постоянная игровая практика. И в «Валенсии» я ее получаю. В «ПСЖ» мне было бы гораздо сложнее из-за большого количества отличных игроков», – сказал Гедеш.

Ранее появилась информация, что нападающий «Реала» Роналду порекомендовал руководству сливочных приобрести Гедеша на замену полузащитнику Гарету Бэйлу.