Касерес, Суарес, Кавани – в составе Уругвая на матч с Португалией; Пепе, Гедеш, Роналду сыграют у европейцев

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Уругвая и Португалии.

Уругвай: Муслера, Хименес, Годин, Касерес, Бентанкур, Нандес, Торрейра, Весино, Лашальт, Суарес, Кавани.

Португалия: Патрисиу, Пепе, Герреру, Фонте, Рикарду, Мариу, Бернарду Силва, Карвалью, Адриен Силва, Роналду, Гедеш.

Встреча начнется на сочинском «Фиште» в 21:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

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