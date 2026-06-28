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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Колумбия - Португалия
Колумбия - Португалия: обзор матча 28 июня 2026
Колумбия
28.06.2026, воскресенье, 02:30
Чемпионат мира, группа K, 3 тур
0 : 0
Завершен
Португалия
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колумбия - Португалия
Завершен
90'
Замена
Матеус Нуньес
️️️️➡️️
Нуну Мендеш
90'
+5'
Замена
Даниэль Муньос
️️️️➡️️
Сантьяго Ариас
87'
Желтая карточка
Густаво Пуэрта
(фол)
86'
Замена
Кевин Кастаньо
️️️️➡️️
Джон Ариас
76'
Замена
Хуан Кинтеро
️️️️➡️️
Хамес Родригес
76'
70'
Замена
Рафаэль Леау
️️️️➡️️
Жоау Феликс
70'
Замена
Саму Кошта
️️️️➡️️
Витинья
Замена
Ричард Риос
️️️️➡️️
Жефферсон Лерма
60'
Замена
Луис Суарес
️️️️➡️️
Джон Кордоба
60'
46'
Замена
Диогу Далот
️️️️➡️️
Жоау Канселу
46'
Замена
Жоау Невеш
️️️️➡️️
Рубен Невеш
45'
+3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
22
Дейвер Машадо
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Жефферсон Лерма
ЦП
14
Густаво Пуэрта
ЦП
10
Хамес Родригес
(К)
АП
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
23
Витинья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Педру Нету
ЛВ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Хуан Портилья
ЦП
6
Ричард Риос
ЦП
21
Хаминтон Кампас
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
25
Луис Суарес
ЦФ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Португалия
22
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Диогу Далот
ПЗ
24
Саму Кошта
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
17
Рафаэль Леау
ЛВ
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
26
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
4-2-3-1
12
Варгас
22
Машадо
23
Санчес
3
Лукуми
4
Ариас
16
Лерма
14
Пуэрта
7
Диас
10
Родригес
11
Ариас
9
Кордоба
3-2-1-2-2
1
Кошта
20
Канселу
3
Диаш
25
Мендеш
13
Вейга
21
Невеш
23
Витинья
8
Фернандеш
18
Нету
11
Феликс
7
Роналду
10
Родригес
20
Кинтеро
20
Кинтеро
10
Родригес
4
Ариас
2
Муньос
2
Муньос
4
Ариас
11
Ариас
5
Кастаньо
5
Кастаньо
11
Ариас
16
Лерма
6
Риос
6
Риос
16
Лерма
9
Кордоба
25
Суарес
25
Суарес
9
Кордоба
20
Канселу
5
Далот
5
Далот
20
Канселу
23
Витинья
24
Кошта
24
Кошта
23
Витинья
25
Мендеш
6
Нуньес
6
Нуньес
25
Мендеш
21
Невеш
15
Невеш
15
Невеш
21
Невеш
11
Феликс
17
Леау
17
Леау
11
Феликс
Остались в запасе
Колумбия
Португалия
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Хуан Портилья
ЦП
21
Хаминтон Кампас
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
22
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Бернарду Силва
АП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
26
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
18
Виллер Дитта
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Хуан Портилья
ЦП
21
Хаминтон Кампас
АП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Кучо Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
22
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
10
Бернарду Силва
АП
19
Гонсалу Гедеш
ЛВ
26
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Колумбия - Португалия
1
Всего ударов по воротам
24
13
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
6
Офсайды
3
2
Количество передач
544
446
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
90
Удары мимо ворот
11
7
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
9
8
xG (ожидаемые голы)
1.7
0.93
xGP (предотвращенные голы)
0.61
0.61
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Хард Рок
Посещаемость:
64478
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