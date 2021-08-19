«Зенит» получит от «Риги» компенсацию за Крапухина

Директор департамента развития молодeжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин высказался об уходе из клуба нападающего Станислава Крапухина.

«Понимали, что на данный момент Стас вряд ли сможет закрепиться в основном составе, а держать игрока на скамейке и не давать прогрессировать не было никакого смысла. «Зенит-2» он перерос и по возрасту, и по своим данным, и по мастерству.

Мы понимали, что Крапухин будет интересен многим клубам, даже весной были предложения по нему, но на тот момент Станислав принял решение от них отказаться.

Конечно, клуб и академия получат денежную компенсацию за переход игрока в «Ригу». Этих средств точно хватит, чтобы отбить те деньги, которые были вложены в развитие футболиста – наша экономическая и спортивная модели показали свою эффективность.

Если игрок по каким-то причинам не попадает в команды РПЛ, мы находим для него и для клуба выгодные варианты, чтобы он мог продолжать своe развитие.

Последний сезон прошел для Станислава очень хорошо. От любительского контракта в «Звезде» Станислав под руководством Владислава Радимова дорос до звания лучшего бомбардира ПФЛ.

Конечно, во всей этой истории есть доля случая: у «Зенита-2» были проблемы в линии атаки, а в товарищеских матчах с нашими командами Крапухин очень ярко себя проявил. Мне кажется, он и молодeжке, и второй команде забил по два гола.

Мы решили обратиться к его кандидатуре, знали, что он и в молодeжной команде себя проявлял, поэтому рассчитывали на его помощь. Наверное, до конца не представляли себе, что всe сложится настолько удачно. Стас хорошо себя зарекомендовал даже в основном составе, на сборах и в официальных матчах.

Думаю, что у него всe должно получиться, по своим навыкам он точно соответствует латвийскому чемпионату. Мы желаем ему удачи, будем продолжать пристально следить за его игрой. Ни в коем случае не исключаем возможного возвращения Станислава уже в основной состав», – сказал Аршавин.