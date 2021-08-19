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«Зенит» получит от «Риги» компенсацию за Крапухина

19 августа 2021, 21:59
3

Директор департамента развития молодeжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин высказался об уходе из клуба нападающего Станислава Крапухина.

«Понимали, что на данный момент Стас вряд ли сможет закрепиться в основном составе, а держать игрока на скамейке и не давать прогрессировать не было никакого смысла. «Зенит-2» он перерос и по возрасту, и по своим данным, и по мастерству.

Мы понимали, что Крапухин будет интересен многим клубам, даже весной были предложения по нему, но на тот момент Станислав принял решение от них отказаться.

Конечно, клуб и академия получат денежную компенсацию за переход игрока в «Ригу». Этих средств точно хватит, чтобы отбить те деньги, которые были вложены в развитие футболиста – наша экономическая и спортивная модели показали свою эффективность.

Если игрок по каким-то причинам не попадает в команды РПЛ, мы находим для него и для клуба выгодные варианты, чтобы он мог продолжать своe развитие.

Последний сезон прошел для Станислава очень хорошо. От любительского контракта в «Звезде» Станислав под руководством Владислава Радимова дорос до звания лучшего бомбардира ПФЛ.

Конечно, во всей этой истории есть доля случая: у «Зенита-2» были проблемы в линии атаки, а в товарищеских матчах с нашими командами Крапухин очень ярко себя проявил. Мне кажется, он и молодeжке, и второй команде забил по два гола.

Мы решили обратиться к его кандидатуре, знали, что он и в молодeжной команде себя проявлял, поэтому рассчитывали на его помощь. Наверное, до конца не представляли себе, что всe сложится настолько удачно. Стас хорошо себя зарекомендовал даже в основном составе, на сборах и в официальных матчах.

Думаю, что у него всe должно получиться, по своим навыкам он точно соответствует латвийскому чемпионату. Мы желаем ему удачи, будем продолжать пристально следить за его игрой. Ни в коем случае не исключаем возможного возвращения Станислава уже в основной состав», – сказал Аршавин.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Рига Аршавин Андрей Крапухин Станислав
Комментарии (3)
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portero
1629431801
Работать с молодыми это не для Семака и его команды... жаль....
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