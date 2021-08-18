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Крапухин объявил об уходе из «Зенита». Он перейдет в «Ригу»

18 августа 2021, 17:57
5

Нападающий Станислав Крапухин ушел из «Зенита», сообщает пресс-служба клуба.

«Я рад тому, что был частью этого большого клуба. Год назад я и представить не мог, что со мной произойдет. Невероятно благодарен всему руководству «Зенит» за доверенный шанс и помощь своему воспитаннику. Для меня это был первый полноценный сезон на профессиональном уровне, я обрел ту уверенность, которая была в академии и молодежном первенстве.

О дебюте за первую команду до сих пор вспоминаю с замиранием сердца. Осуществил детскую мечту, которая была с момента попадания в академию. Хочу поблагодарить тренерский штаб «Зенита» и «Зенита-2». Отдельная благодарность Владиславу Николаевичу Радимову, первые шаги в профессиональном футболе я сделал именно при нем.

И, конечно же, спасибо болельщикам. Это те, благодаря кому мы добились хорошего результата в сезоне. Это был невероятный год, спасибо вам всем за это! Еще обязательно увидимся», – сказал Крапухин.

По информации «Чемпионата», 23-летний игрок перейдет в «Ригу».

  • Крапухин – воспитанник «Зенита».
  • За основную команду петербуржцев он провел 4 матча.
  • Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Рига Крапухин Станислав
Комментарии (5)
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Алехсбургер.
1629299486
Шейдаев вспомнился..( Крапухин и за Латвию может быть заигран. Всё по уму,но жалко.
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RUBINTATAR
1629306948
Кто это???
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vladimir-7
1629309390
Наверно, незаметная потеря в клубе.
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paracetamol
1629349743
Пусть потренируется в загранке. Получится, обратно возьмем!
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житель СПб
1629358465
23 года - уже значительный возраст. Время проявить себя было. А раз так - значит Рига. Юрмала, все дела...
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