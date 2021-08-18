Крапухин объявил об уходе из «Зенита». Он перейдет в «Ригу»

В Ригу? Из Зенита? Это тоже самое, что бутсы на гвоздь. Трындец карьере...(
Нападающий Станислав Крапухин ушел из «Зенита», сообщает пресс-служба клуба.
«Я рад тому, что был частью этого большого клуба. Год назад я и представить не мог, что со мной произойдет. Невероятно благодарен всему руководству «Зенит» за доверенный шанс и помощь своему воспитаннику. Для меня это был первый полноценный сезон на профессиональном уровне, я обрел ту уверенность, которая была в академии и молодежном первенстве.
О дебюте за первую команду до сих пор вспоминаю с замиранием сердца. Осуществил детскую мечту, которая была с момента попадания в академию. Хочу поблагодарить тренерский штаб «Зенита» и «Зенита-2». Отдельная благодарность Владиславу Николаевичу Радимову, первые шаги в профессиональном футболе я сделал именно при нем.
И, конечно же, спасибо болельщикам. Это те, благодаря кому мы добились хорошего результата в сезоне. Это был невероятный год, спасибо вам всем за это! Еще обязательно увидимся», – сказал Крапухин.
По информации «Чемпионата», 23-летний игрок перейдет в «Ригу».
- Крапухин – воспитанник «Зенита».
- За основную команду петербуржцев он провел 4 матча.
- Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.