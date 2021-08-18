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    Крапухин объявил об уходе из «Зенита». Он перейдет в «Ригу»

    Нападающий Станислав Крапухин ушел из «Зенита», сообщает пресс-служба клуба.

    «Я рад тому, что был частью этого большого клуба. Год назад я и представить не мог, что со мной произойдет. Невероятно благодарен всему руководству «Зенит» за доверенный шанс и помощь своему воспитаннику. Для меня это был первый полноценный сезон на профессиональном уровне, я обрел ту уверенность, которая была в академии и молодежном первенстве.

    О дебюте за первую команду до сих пор вспоминаю с замиранием сердца. Осуществил детскую мечту, которая была с момента попадания в академию. Хочу поблагодарить тренерский штаб «Зенита» и «Зенита-2». Отдельная благодарность Владиславу Николаевичу Радимову, первые шаги в профессиональном футболе я сделал именно при нем.

    И, конечно же, спасибо болельщикам. Это те, благодаря кому мы добились хорошего результата в сезоне. Это был невероятный год, спасибо вам всем за это! Еще обязательно увидимся», – сказал Крапухин.

    По информации «Чемпионата», 23-летний игрок перейдет в «Ригу».

    • Крапухин – воспитанник «Зенита».
    • За основную команду петербуржцев он провел 4 матча.
    • Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8485

      Cleaner 20 минут назад

      В Ригу? Из Зенита? Это тоже самое, что бутсы на гвоздь. Трындец карьере...(

      0
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    • ...
      Рейтинг: -255

      Аден 33 минуты назад

      свои разбегаются с мУдельной, зато бЗденитец полузулусами пополняется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3631

      Алехсбургер. 1 час назад

      Шейдаев вспомнился..(
      Крапухин и за Латвию может быть заигран.
      Всё по уму,но жалко.

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