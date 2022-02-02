Джикия – о 0:0 с «Ригой»: «Результат – не главное. Держим в голове дерби с ЦСКА»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ничью с «Ригой» (0:0) в товарищеском матче на сборе в Дубае.

– Старались сделать всe, что просил тренер. Завтра будет разбор игры и уже более точечно поймем, получилось что-то сделать или нет. Но хорошие моменты – это было видно со стороны – то, что наигрывали и отрабатывали на сборах. Результат на сегодняшний день не самое главное.

– Как самочувствие после первого изнуряющего сбора?

– Достаточно хорошо, в хорошей форме. Понятно, что еще набираем, впитываем новые идеи, новые варианты. В целом всe хорошо, в рабочем процессе, как и бывает на сборах. Всe идет своим чередом.

– В голове уже есть мысли о дерби?

– Безусловно, мы готовимся прежде всего к этой игре.

– Сильно по команде ударит тот факт, что фанаты «Спартака» бойкотируют все матчи в России?

– Если честно, я не совсем понимаю, приняли ли решение (по Fan ID). Посмотрим, как будет, потому что всe это еще обсуждается. А что касается наших болельщиков, я хочу, чтобы они были на стадионе.