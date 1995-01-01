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    Джикия – о 0:0 с «Ригой»: «Результат – не главное. Держим в голове дерби с ЦСКА»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ничью с «Ригой» (0:0) в товарищеском матче на сборе в Дубае.

    – Старались сделать всe, что просил тренер. Завтра будет разбор игры и уже более точечно поймем, получилось что-то сделать или нет. Но хорошие моменты – это было видно со стороны – то, что наигрывали и отрабатывали на сборах. Результат на сегодняшний день не самое главное.

    – Как самочувствие после первого изнуряющего сбора?

    – Достаточно хорошо, в хорошей форме. Понятно, что еще набираем, впитываем новые идеи, новые варианты. В целом всe хорошо, в рабочем процессе, как и бывает на сборах. Всe идет своим чередом.

    – В голове уже есть мысли о дерби?

    – Безусловно, мы готовимся прежде всего к этой игре.

    – Сильно по команде ударит тот факт, что фанаты «Спартака» бойкотируют все матчи в России?

    – Если честно, я не совсем понимаю, приняли ли решение (по Fan ID). Посмотрим, как будет, потому что всe это еще обсуждается. А что касается наших болельщиков, я хочу, чтобы они были на стадионе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4736

      AtticusFinch 13 минут назад

      Просто омерзительно...не знаю как ещё это назвать...

      0
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      Рейтинг: +93607

      zigbert 50 минут назад

      Первый тайм провели слабо. Во втором уже были голевые моменты. Как промахнулся Ларссон в конце матча, уму непостижимо.

      2
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      Рейтинг: +13511

      житель СПб 1 час назад

      Опять сплошная болтовня. На деле: ничего не получалось. И Джикия сам ничего был не в состоянии сделать.

      1
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      Рейтинг: +15444

      paracetamol 1 час назад

      Позор, хорошо хоть не прос.рали!

      4
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      Рейтинг: +13510

      Cleaner 1 час назад

      Все, кто не может забить РИГЕ, говорят, что результат не главное. Но соглашусь, Спартаку главное весной в ФНЛ не вылететь...

      2
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      Рейтинг: +15827

      Garrincha58 1 час назад

      когда товарняк в пустую это только у Спартака

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