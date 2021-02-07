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    Соболев травмировал колено в матче с «Ригой»

    В эти минуты проходит товарищеский матч между «Спартаком» и «Ригой». Из-за травмы колена россиянам пришлось в первом тайме заменить форварда Александра Соболева.

    «Соболеву попали чуть ниже колена, но в данный момент стреляет в колене. Очень плохо», – сообщил с места событий журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

    • Ноябрь-декабрь Соболев пропускал из-за травмы.
    • В сезоне РПЛ Соболев провел 12 матчей, забил 5 голов, сделал 2 результативные передачи.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +17050

      slavutiq70 38 секунд назад

      Да что ты блин,какой-то хрустальный становится,хорошо Антоха переходит,

      0
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      Рейтинг: +3658

      maygli 12 минут назад

      Вот блин, не было печали...

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