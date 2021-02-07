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Соболев травмировал колено в матче с «Ригой»

7 февраля 2021, 15:39
8

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Спартаком» и «Ригой». Из-за травмы колена россиянам пришлось в первом тайме заменить форварда Александра Соболева.

«Соболеву попали чуть ниже колена, но в данный момент стреляет в колене. Очень плохо», – сообщил с места событий журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.

  • Ноябрь-декабрь Соболев пропускал из-за травмы.
  • В сезоне РПЛ Соболев провел 12 матчей, забил 5 голов, сделал 2 результативные передачи.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Рига Соболев Александр
Комментарии (8)
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maygli
1612702154
Вот блин, не было печали...
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slavа0508
1612702943
Ёма ё,какой-то хрустальный становится,хорошо Антоха переходит,
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vladimir-7
1612703091
Чего торопиться, дали бы нормально долечиться игроку, какая была необходимость выпускать на игру с Ригой. Может быть это хитрый ход перед игрой с Динамо.
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Боцман59rus
1612703411
Кресты
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zigbert
1612703781
Этого еще не хватало. Здоровья Александру!
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derrik2000
1612704767
На Телеграм пишут, что ПОКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО диагностирован ушиб коленного сустава. МРТ завтра.
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ySS
1612708152
Комментаторы после игры вроде обнадёжили, что ничего серьёзного. Но подождём завтра официальной информации
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