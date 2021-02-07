Соболев травмировал колено в матче с «Ригой»

Да что ты блин,какой-то хрустальный становится,хорошо Антоха переходит,
В эти минуты проходит товарищеский матч между «Спартаком» и «Ригой». Из-за травмы колена россиянам пришлось в первом тайме заменить форварда Александра Соболева.
«Соболеву попали чуть ниже колена, но в данный момент стреляет в колене. Очень плохо», – сообщил с места событий журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
- Ноябрь-декабрь Соболев пропускал из-за травмы.
- В сезоне РПЛ Соболев провел 12 матчей, забил 5 голов, сделал 2 результативные передачи.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
Саша, здоровья! #СпартакРига pic.twitter.com/ywscQsWtgR— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 7, 2021