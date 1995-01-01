Турниры:
Лига конференций (2022/2023), ответный матч
Лига конференций (2022/2023), первый матч
|3 раунд
ответный матч
|11 августа, четверг
|22:00
|Жил Висенте
|4:0
|Рига
|2 раунд
ответный матч
|28 июля, четверг
|20:00
|Рига
|2:1
|Ружомберок
|1 раунд
ответный матч
|14 июля, четверг
|20:00
|Рига
|2:0
|Дерри Сити
|3 раунд
первый матч
|3 августа, среда
|20:00
|Рига
|1:1
|Жил Висенте
|2 раунд
первый матч
|21 июля, четверг
|19:30
|Ружомберок
|0:3
|Рига
|1 раунд
первый матч
|7 июля, четверг
|21:45
|Дерри Сити
|0:2
|Рига