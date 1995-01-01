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    Рига - результаты

    Город Рига
    Дивизион Латвия-Высшая лига
    Сайт http://www.rigafc.lv/
    Стадион Сконто
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    3 раунд
    ответный матч    		 11 августа, четверг 22:00 Жил Висенте 4:0 Рига
    2 раунд
    ответный матч    		 28 июля, четверг 20:00 Рига 2:1 Ружомберок
    1 раунд
    ответный матч    		 14 июля, четверг 20:00 Рига 2:0 Дерри Сити
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    3 раунд
    первый матч    		 3 августа, среда 20:00 Рига 1:1 Жил Висенте
    2 раунд
    первый матч    		 21 июля, четверг 19:30 Ружомберок 0:3 Рига
    1 раунд
    первый матч    		 7 июля, четверг 21:45 Дерри Сити 0:2 Рига
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