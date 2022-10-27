- 27 октября 2022
- 13:26 Сергеев: «В «Риге» русских ребят отодвигали. Но притеснений не было» 1
- 2 февраля 2022
- 19:59 Бакаев – о ничьей с «Ригой»: «Лучше так. Мы в Кубке Париматч каждые полгода побеждаем, а потом сами видите» 8
- 19:49 Джикия – о 0:0 с «Ригой»: «Результат – не главное. Держим в голове дерби с ЦСКА» 7
- 17:56 Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Ригой». При Ваноли клуб еще не побеждал 28
- 26 августа 2021
- 22:54 Команда из Гибралтара впервые сыграет в групповом этапе еврокубка 7
- 19 августа 2021
- 21:59 «Зенит» получит от «Риги» компенсацию за Крапухина 3
- 18 августа 2021
- 17:57 Крапухин объявил об уходе из «Зенита». Он перейдет в «Ригу» 6
- 7 февраля 2021
- 19:27 Директор «Риги» – о матче со «Спартаком»: «Судейский произвол» 14
- 16:48 Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Ригу» и добыл третью победу подряд 26
- 15:39 Фото Соболев травмировал колено в матче с «Ригой» 8
- 14:15 Фото Селихов, Хендрикс, Игнатов – в старте «Спартака» на матч с «Ригой» 1
- 09:57 «Спартак» – «Рига»: россияне на текущих сборах только побеждают, латвийцы – только проигрывают 3
- 21 января 2021
- 18:26 Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ригу» Лактионова на сборе в Дубае 1
- 18 января 2021
- 22:56 «Спартак» сыграет с «Ригой» на сборе в ОАЭ 8
- 12 января 2021
- 10:34 Экс-тренер ЦСКА Варламов станет ассистентом Лактионова в «Риге» 1
- 7 января 2021
- 09:35 «Краснодар» проведет три товарищеских матча на сборе в ОАЭ
- 5 января 2021
- 20:39 Филимонов и Калиниченко войдут в тренерский штаб Лактионова в «Риге» 3
- 17:15 «Зенит» опубликовал расписание матчей на первых зимних сборах 8
- 20 ноября 2020
- 17:52 Фото «Рига» в третий раз подряд стала чемпионом Латвии. Ее тренировал Кононов 1
- 11 ноября 2020
- 16:27 Кононов ушел из «Риги» по семейным обстоятельствам 2
- 13 октября 2020
- 13:36 «Рига» – о возможном уходе Кононова: «Ясность будет на следующей неделе»
- 25 сентября 2020
- 16:55 «Матч ТВ»: Кононов покинул «Ригу». Он удаленно попрощался с футболистами 7
- 24 сентября 2020
- 22:03 Лига Европы. «Рига» Кононова вылетела от «Селтика», пропустив единственный гол на 90-й минуте 4