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«Рига» – «Дьор»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

05 августа 2026 10:12
Рига - Дьер
06 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.03
Победа «Риги»
Сделать ставку

Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между латвийской «Ригой» и венгерским «Дьором» пройдет 6 августа 2026 года в Риге на стадионе «Сконто». Обе команды подходят к игре в отличной атакующей форме: хозяева одержали шесть побед подряд и забивают в среднем 3.60 гола за последние пять матчей, тогда как гости не проигрывают в пяти последних встречах и забивают в среднем 3.00 гола за тот же отрезок. Однако обе команды имеют проблемы в обороне – «Рига» пропускает в шести из восьми последних матчей, а «Дьор» – в семи из девяти. Встреча двух атакующих команд с нестабильной защитой обещает быть открытой и результативной. Сможет ли «Рига» использовать фактор домашнего поля и свою победную серию, чтобы одержать победу, или «Дьор» продолжит свою голевую серию и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Рига» подходит к этому матчу с высочайшей уверенностью. Команда побеждает в шести последних матчах и забивает в шести последних встречах, что говорит о стабильной атакующей игре. В последних пяти матчах латвийский клуб забил 18 голов (в среднем 3.60 за игру) и пропустил 7 (1.40), демонстрируя мощную атаку, но и проблемы в обороне. В Лиге Конференций «Рига» уверенно прошла македонский «Вардар», одержав победу 5:2 дома и 3:2 на выезде, что показало способность забивать много даже на выезде. В чемпионате Латвии команда также доминирует, разгромив «Гробиня» (4:0) и обыграв «Тукумс» (3:1). Домашняя поддержка на стадионе «Сконто» станет серьезным преимуществом, особенно учитывая, что «Рига» играет в своем ритме и создает множество моментов. Однако защита хозяев не всегда надежна, что дает сопернику шансы на гол.

«Дьор» также находится в отличной форме и подходит к игре с высоким настроем. Команда не проигрывает в пяти последних матчах и забивает в пяти последних встречах, что говорит о стабильной результативности. В последних пяти матчах венгерский клуб забил 15 голов (в среднем 3.00 за игру) и пропустил 7 (1.40), демонстрируя сбалансированную, но не самую надежную игру. В Лиге Конференций «Дьор» уверенно прошел фарерский «Атерт Биссен», разгромив его 6:2 на выезде и сыграв 1:1 дома, что показало способность забивать много в гостях. В чемпионате Венгрии команда стартовала с победы над «Ньиредьхазой» (4:0) и ничьей с «Вашашем» (2:2), подтверждая свою атакующую мощь. Гости имеют хорошие шансы на успех, но их защита также уязвима, особенно в выездных матчах против атакующих соперников.

Итоговый вывод: обе команды имеют мощные атаки и проблемы в обороне, что делает матч открытым и результативным. «Рига» имеет преимущество домашнего поля и более длительную победную серию, тогда как «Дьор» также опасен и способен забивать на выезде. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев с разницей в один мяч, при этом обе команды сумеют отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды находятся в отличной атакующей форме, но имеют проблемы в обороне: «Рига» пропускает в шести из восьми последних матчей, а «Дьор» – в семи из девяти. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и преимуществом домашнего поля. Учитывая, что «Рига» побеждает в шести последних матчах и забивает в среднем 3.60 гола за игру, а «Дьор» забивает в среднем 3.00 гола за последние пять игр, это обещает открытый и результативный футбол.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Рига
1 : 0
06.08.2026
Дьер
Лига конференций, 3 раунд
Рига
1 : 0
06.08.2026
Дьер

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рига
91
Френкс Оролс
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
21
Баба Муса
ЦЗ
33
Пауло
ЦЗ
40
Ахмед Анкр
ОП
4
Орландо Гало
ОП
7
R. Aouani
ЦП
22
Meissa Diop
ЦП
8
Яго Сикейра
АП
10
Режиналдо Рамирес
(К) ЦФ
Дьер
26
Ádám Umathum
ЦЗ
37
Norbert Urblík
ЦЗ
24
Милян Крпич
(К) ЦЗ
53
Bálint Selyem
ЦЗ
10
Клаудиу Бумба
ЦП
47
A. Decsy
ЦП
34
Виктор Джуканович
ЛВ
17
Саболч Шен
ЛВ
99
Samuel Petras
ЦФ
14
Marton Szep
ЦФ
11
Нфансу Нжие
РФ
Главный тренер
Балаж Борбели
Рига
44
Marcis Kazainis
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
3
Abner
ЦЗ
23
Максимс Тонисевс
ПЗ
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
6
Коли Сако
ЦП
5
Karl Gameni Wassom
ЦП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
99
Caio Martins
ЦФ
Дьер
16
Балаж Медьери
ВР
64
Dániel Brecska
ВР
55
Krisztián Kószás
ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
75
Noel Csorba
ЦЗ
20
B. Biro
ЦЗ
2
Штефан Влэдою
ПАЗ
18
Modou Lamin Mass
ЦП
70
A. Tollar
ЦП
90
K. Banati
ЦП
96
Marcell Huszár
ЦФ
4-2-2-1-1
91
Оролс
17
Салазар
21
Муса
33
Пауло
13
Юрковскис
40
Анкр
4
Гало
7
22
8
Сикейра
10
Рамирес
4-2-2-3
37
24
Крпич
53
26
10
Бумба
47
34
Джуканович
17
Шен
11
Нжие
14
99
34
Черномордис
34
Черномордис
17
Салазар
23
Тонисевс
23
Тонисевс
17
Салазар
8
Сикейра
18
М'Ханд
18
М'Ханд
8
Сикейра
10
Рамирес
19
Бадамоси
19
Бадамоси
10
Рамирес
7
25
25
7
11
Нжие
23
Стефули
23
Стефули
11
Нжие
17
Шен
75
75
17
Шен
10
Бумба
96
96
10
Бумба
Остались в запасе
Рига
Дьер
44
Marcis Kazainis
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
3
Abner
ЦЗ
6
Коли Сако
ЦП
5
Karl Gameni Wassom
ЦП
99
Caio Martins
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
64
Dániel Brecska
ВР
55
Krisztián Kószás
ЦЗ
20
B. Biro
ЦЗ
2
Штефан Влэдою
ПАЗ
18
Modou Lamin Mass
ЦП
70
A. Tollar
ЦП
90
K. Banati
ЦП
Главный тренер
Балаж Борбели
Остались в запасе
44
Marcis Kazainis
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
3
Abner
ЦЗ
6
Коли Сако
ЦП
5
Karl Gameni Wassom
ЦП
99
Caio Martins
ЦФ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
64
Dániel Brecska
ВР
55
Krisztián Kószás
ЦЗ
20
B. Biro
ЦЗ
2
Штефан Влэдою
ПАЗ
18
Modou Lamin Mass
ЦП
70
A. Tollar
ЦП
90
K. Banati
ЦП
Главный тренер
Балаж Борбели

Прогноз на победителя

Учитывая мощную атаку «Риги», ее домашнее преимущество и победную серию, а также атакующий потенциал «Дьора», мы прогнозируем победу хозяев в результативном матче. Латвийский клуб забивает в среднем 3.60 гола за последние пять матчей и должен использовать слабые стороны обороны соперника. Гости способны отличиться, но их защита вряд ли выдержит давление атакующей линии хозяев. Рекомендуем ставку на победу «Риги» с коэффициентом 2.03. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Ригой» и «Дьором» состоится 6 августа 2026 года в Риге на стадионе «Сконто» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Рига» – «Дьор»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026

2.03
Победа «Риги»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Дьер Рига
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