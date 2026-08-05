Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между латвийской «Ригой» и венгерским «Дьором» пройдет 6 августа 2026 года в Риге на стадионе «Сконто». Обе команды подходят к игре в отличной атакующей форме: хозяева одержали шесть побед подряд и забивают в среднем 3.60 гола за последние пять матчей, тогда как гости не проигрывают в пяти последних встречах и забивают в среднем 3.00 гола за тот же отрезок. Однако обе команды имеют проблемы в обороне – «Рига» пропускает в шести из восьми последних матчей, а «Дьор» – в семи из девяти. Встреча двух атакующих команд с нестабильной защитой обещает быть открытой и результативной. Сможет ли «Рига» использовать фактор домашнего поля и свою победную серию, чтобы одержать победу, или «Дьор» продолжит свою голевую серию и добьется положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Рига» подходит к этому матчу с высочайшей уверенностью. Команда побеждает в шести последних матчах и забивает в шести последних встречах, что говорит о стабильной атакующей игре. В последних пяти матчах латвийский клуб забил 18 голов (в среднем 3.60 за игру) и пропустил 7 (1.40), демонстрируя мощную атаку, но и проблемы в обороне. В Лиге Конференций «Рига» уверенно прошла македонский «Вардар», одержав победу 5:2 дома и 3:2 на выезде, что показало способность забивать много даже на выезде. В чемпионате Латвии команда также доминирует, разгромив «Гробиня» (4:0) и обыграв «Тукумс» (3:1). Домашняя поддержка на стадионе «Сконто» станет серьезным преимуществом, особенно учитывая, что «Рига» играет в своем ритме и создает множество моментов. Однако защита хозяев не всегда надежна, что дает сопернику шансы на гол.

«Дьор» также находится в отличной форме и подходит к игре с высоким настроем. Команда не проигрывает в пяти последних матчах и забивает в пяти последних встречах, что говорит о стабильной результативности. В последних пяти матчах венгерский клуб забил 15 голов (в среднем 3.00 за игру) и пропустил 7 (1.40), демонстрируя сбалансированную, но не самую надежную игру. В Лиге Конференций «Дьор» уверенно прошел фарерский «Атерт Биссен», разгромив его 6:2 на выезде и сыграв 1:1 дома, что показало способность забивать много в гостях. В чемпионате Венгрии команда стартовала с победы над «Ньиредьхазой» (4:0) и ничьей с «Вашашем» (2:2), подтверждая свою атакующую мощь. Гости имеют хорошие шансы на успех, но их защита также уязвима, особенно в выездных матчах против атакующих соперников.

Итоговый вывод: обе команды имеют мощные атаки и проблемы в обороне, что делает матч открытым и результативным. «Рига» имеет преимущество домашнего поля и более длительную победную серию, тогда как «Дьор» также опасен и способен забивать на выезде. Наиболее вероятным сценарием видится победа хозяев с разницей в один мяч, при этом обе команды сумеют отличиться.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что обе команды находятся в отличной атакующей форме, но имеют проблемы в обороне: «Рига» пропускает в шести из восьми последних матчей, а «Дьор» – в семи из девяти. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться текущей формой и преимуществом домашнего поля. Учитывая, что «Рига» побеждает в шести последних матчах и забивает в среднем 3.60 гола за игру, а «Дьор» забивает в среднем 3.00 гола за последние пять игр, это обещает открытый и результативный футбол.

Личные встречи Побед - 1 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 1 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 3 раунд Рига 1 : 0 Дьер Лига конференций, 3 раунд Рига 1 : 0 Дьер

Прогноз на победителя

Учитывая мощную атаку «Риги», ее домашнее преимущество и победную серию, а также атакующий потенциал «Дьора», мы прогнозируем победу хозяев в результативном матче. Латвийский клуб забивает в среднем 3.60 гола за последние пять матчей и должен использовать слабые стороны обороны соперника. Гости способны отличиться, но их защита вряд ли выдержит давление атакующей линии хозяев. Рекомендуем ставку на победу «Риги» с коэффициентом 2.03. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Ригой» и «Дьором» состоится 6 августа 2026 года в Риге на стадионе «Сконто» и начнется в 20:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.