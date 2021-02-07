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    Директор «Риги» – о матче со «Спартаком»: «Судейский произвол»

    Генеральный директор «Риги» Александр Пронин дал комментарий после товарищеского матча со «Спартаком».

    • Латвийская команда проиграла российской со счетом 0:4.
    • Два гола «Спартак» забил с пенальти.

    «Игра в первом тайме очень понравилась, наша команда показала красивый и хороший футбол. Жаль, что не реализовали свои моменты, два гола должны были забивать точно.

    После перерыва одна ошибка в центре поля привела к первому голу «Спартака», и дальше произошел судейский произвол – если ты поставил неправильный пенальти в наши ворота, то дай правильный пенальти и в другую сторону. Я этого не понимаю. Даже игроки «Спартака» говорили об этом. В концовке ребята уже были расстроены, перестали бороться, и соперник реализовал свой класс», – сказал Пронин.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3864

      mamba9090909 20 секунд назад

      Никто никого не заряжал и произвола никакого не было. Просто судья бездарь.

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      Рейтинг: +504

      xakep01 9 минут назад

      Ахахах, эти бездари даже в товарке без судей ничего не могут, до слез xD. Это просто Газпрём все купил, уууииии, щас навизжат тут. Щас еще напишут что это дзюба судье надрочил. чтоб подсуживали. У них же кроме этой темы ничего нет. Команда то их гавно

      0
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      Рейтинг: +688

      Andrew01 10 минут назад

      Бл....я как буд-то на корову играли, игры как таковой, не было ни там ни там, бегали пытались что-то показать, тренировочные игры для восстановления формы. Сказал бы еще, что москвичи подкупили судью))))))) просто уровень судьи такой.

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      Рейтинг: +3037

      ФК Пупсик 16 минут назад

      Правильно сказать - мазутный беспредел!!!

      А вообще у нас в России привыкли, что после каждого матча сырдыка скандал!!!!

      Стыдно за свинарник!!!!!

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      Рейтинг: +12004

      KLIM777 27 минут назад

      футбол в Латвии по сути сам по себе произвол))

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      Рейтинг: +20369

      Боцман59rus 43 минуты назад

      Спартаку в РПЛ правильные ставят, не переживай наши судьи наверстают,.

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      Рейтинг: +14029

      derrik2000 49 минут назад

      "и дальше произошел судейский произвол – если ты поставил неправильный пенальти в наши ворота, то дай правильный пенальти и в другую сторону. Я этого не понимаю. Даже игроки «Спартака» говорили об этом."

      Я так понял, что это о моменте, когда вратарь Риги, лёжа на животе, ноги в коленях согнул, а Понсе за эти ноги зацепился?
      Согласен.
      Пенальти более чем странный.
      Я этот момент несколько раз пересматривал - благо, что на ютубе можно "отмотать" трансляцию - и ничего в этом эпизоде такого, что показывало на нарушение правил вратарём Риги в отношении Понсе, не увидел.
      А моментов, конечно, у Риги много было.
      Жаль. конечно, что не реализовали: может быть после реализации хотя бы 2-х стопроцентных моментов игрочишки -защитники Спартака стали С ПРИЛЕЖАНИЕМ выполнять свои основные обязанности...

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