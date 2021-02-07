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  • Директор «Риги» – о матче со «Спартаком»: «Судейский произвол»

Директор «Риги» – о матче со «Спартаком»: «Судейский произвол»

7 февраля 2021, 19:27
13

Генеральный директор «Риги» Александр Пронин дал комментарий после товарищеского матча со «Спартаком».

  • Латвийская команда проиграла российской со счетом 0:4.
  • Два гола «Спартак» забил с пенальти.

«Игра в первом тайме очень понравилась, наша команда показала красивый и хороший футбол. Жаль, что не реализовали свои моменты, два гола должны были забивать точно.

После перерыва одна ошибка в центре поля привела к первому голу «Спартака», и дальше произошел судейский произвол – если ты поставил неправильный пенальти в наши ворота, то дай правильный пенальти и в другую сторону. Я этого не понимаю. Даже игроки «Спартака» говорили об этом. В концовке ребята уже были расстроены, перестали бороться, и соперник реализовал свой класс», – сказал Пронин.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Спартак Рига
Комментарии (13)
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derrik2000
1612716087
"и дальше произошел судейский произвол – если ты поставил неправильный пенальти в наши ворота, то дай правильный пенальти и в другую сторону. Я этого не понимаю. Даже игроки «Спартака» говорили об этом." Я так понял, что это о моменте, когда вратарь Риги, лёжа на животе, ноги в коленях согнул, а Понсе за эти ноги зацепился? Согласен. Пенальти более чем странный. Я этот момент несколько раз пересматривал - благо, что на ютубе можно "отмотать" трансляцию - и ничего в этом эпизоде такого, что показывало на нарушение правил вратарём Риги в отношении Понсе, не увидел. А моментов, конечно, у Риги много было. Жаль. конечно, что не реализовали: может быть после реализации хотя бы 2-х стопроцентных моментов игрочишки -защитники Спартака стали С ПРИЛЕЖАНИЕМ выполнять свои основные обязанности...
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Боцман59rus
1612716472
Спартаку в РПЛ правильные ставят, не переживай наши судьи наверстают,.
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Andrew01
1612718443
Бл....я как буд-то на корову играли, игры как таковой, не было ни там ни там, бегали пытались что-то показать, тренировочные игры для восстановления формы. Сказал бы еще, что москвичи подкупили судью))))))) просто уровень судьи такой.
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xakep01
1612718504
Ахахах, эти бездари даже в товарке без судей ничего не могут, до слез xD. Это просто Газпрём все купил, уууииии, щас навизжат тут. Щас еще напишут что это дзюба судье надрочил. чтоб подсуживали. У них же кроме этой темы ничего нет. Команда то их гавно
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mamba9090909
1612719053
Никто никого не заряжал и произвола никакого не было. Просто судья бездарь.
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Ганнибал Лектор
1612719775
Судья страховался, а то мало ли. Вдруг федун забздит и снимет команду со сборов))
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DOCTOR PENALTY
1612720360
Ригу поразил синдром пиджака. Придётся подлечиться.)
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slavа0508
1612769606
Разговор то не о чём,товарняк и товарняк не кто там не будет подсуживать и прочее,низкая квалификация судей другой вопрос,,,
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Hektor 84
1612782925
Дурь какую то несет! Если поставил неправильный пенальти в одну сторону, то поставь правильный в другую! )))
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вальтер 79
1612787780
судейская тема Спартака везде даже в товарняках всемогущий и злобный спартак все купил ))))))))))
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