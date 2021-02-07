Директор «Риги» – о матче со «Спартаком»: «Судейский произвол»

Генеральный директор «Риги» Александр Пронин дал комментарий после товарищеского матча со «Спартаком».

Латвийская команда проиграла российской со счетом 0:4.

Два гола «Спартак» забил с пенальти.

«Игра в первом тайме очень понравилась, наша команда показала красивый и хороший футбол. Жаль, что не реализовали свои моменты, два гола должны были забивать точно.

После перерыва одна ошибка в центре поля привела к первому голу «Спартака», и дальше произошел судейский произвол – если ты поставил неправильный пенальти в наши ворота, то дай правильный пенальти и в другую сторону. Я этого не понимаю. Даже игроки «Спартака» говорили об этом. В концовке ребята уже были расстроены, перестали бороться, и соперник реализовал свой класс», – сказал Пронин.