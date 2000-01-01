Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Ригу» и добыл третью победу подряд

«Спартак» на сборе в ОАЭ переиграл латвийскую «Ригу». Один из мячей забил арендованный у «Челси» Виктор Мозес.

Россияне добились третьей победы подряд. «Рига» проиграла четвертый раз подряд.

По ходу встречи травму колена получил Александр Соболев. Степень серьезности станет известна после обследования.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Рига (Латвия) – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Зобнин, 58; 2:0 – Понсе, 65 (с пенальти); 3:0 – Мозес, 84 (с пенальти); 4:0 – Ларссон, 90.