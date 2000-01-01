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    Товарищеский матч. «Спартак» разгромил «Ригу» и добыл третью победу подряд

    «Спартак» на сборе в ОАЭ переиграл латвийскую «Ригу». Один из мячей забил арендованный у «Челси» Виктор Мозес.

    Россияне добились третьей победы подряд. «Рига» проиграла четвертый раз подряд.

    По ходу встречи травму колена получил Александр Соболев. Степень серьезности станет известна после обследования.

    Товарищеский матч

    Спартак (Россия) – Рига (Латвия) – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Зобнин, 58; 2:0 – Понсе, 65 (с пенальти); 3:0 – Мозес, 84 (с пенальти); 4:0 – Ларссон, 90.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии17
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      Рейтинг: +1089

      FROL001 5 минут назад

      Без пенальти левейших ну никак не могут свиньи даже с командой на 2 уровня ниже классом. Позор то какой страна наблюдает. Гыгыгы

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      Рейтинг: +4911

      Krossmen73 8 минут назад

      То что победили радует.И это была всего лишь Рига.Но вот как будет выглядеть Спартак в играх с более мастеровитыми соперниками - вопрос из вопросов...Хотелось чтобы сборы пошли на пользу,восстановить сыгранность во всех линиях и обойтись без травм.Ну и конечно я всё не теряю надежду на то ,что скауты КБ найдут добротного распасовщика в центр полузащиты.Он просто НЕОБХОДИМ!!!Организация игры в атаке пока ещё оставляет желать лучшего...Ну а пока что с победой всех кб!!!

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      Рейтинг: +710

      Вальдемар IV 47 минут назад

      третью победу подряд, достаточно подобрать грамотно оппонентов

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      Рейтинг: +11235

      JTherry 52 минуты назад

      включились в игру только во втором тайме, в первом - балду гоняли, еще и Соболева жестко срубили... победа внушает определенный оптимизм) слабо сыграли во всех играх - Игнатов, Маслов, Джикия, стабильно слабо - Ещенко и Урунов...

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      Рейтинг: +5239

      vladik12 57 минут назад

      Блин, неужели на спартаковской ветке может быть чистота.
      Любо-дорого зайти и почитать адекватные мнения.
      Без всяких гомоспариваний Бората, Аларма и прочего мусора.

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      Рейтинг: -542

      литлбой77 > vladik12 19 минут назад

      скоро набегут!мамба уже и клоны с минусами тут!во и пудель ное недо объявилось!а ты говоришь?

      -1
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      Рейтинг: +14021

      derrik2000 57 минут назад

      Хорошо в Телеграм сказано об атаке Спартака на весну 2021:

      "Травма Соболева (говорят, несерьезная, но все покажет медицинское обследование) еще раз заставляет пересмотреть потенциал атакующей обоймы «Спартака».

      Смотришь заявку – глаза разбегаются! Тут тебе и крутой игрок штрафной площади Понсе, и Ларссон, умеющий атаковать со средней дистанции и обыгрывать оппонентов, и Соболев, сочетающий в себе качества и столпа, и скоростного, пластичного форварда. До недавнего времени был еще один – Кокошей зовут; он умеет вообще все, гениальный футболист, но хищные итальянцы вырвали этот бриллиант из рук «Спартака», так что не будем о грустном.

      Но с другой стороны, если копнуть глубже, это заблуждение. Кроме Кокорина, конечно. Соболев в «Спартаке» уже год, за это время провел всего 26 матчей, из которых в стартовом составе лишь 15. Всю осень Саша лечился и восстанавливался – то от повреждений, то от болезни, то от черной магии Усача. Ларссон и Понсе весьма нестабильны: мощнейший старт сезона и полная импотенция в концовке.

      У «Спартака» нет нападающего, который мог бы весь сезон играть на высоком уровне. Как, например, Веллитон, Павлюченко или Промес. И поэтому, учитывая это важное обстоятельство, сложно назвать атаку «Спартака» топовой. Нет, она, безусловно, таковой является, но при условии, что все здоровы и находятся на пике формы. Но как часто это происходит по ходу сезона?

      Поэтому еще один игрок в атаку просто необходим. Особенно если этот игрок может закрыть все позиции впереди. "

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      Рейтинг: +11235

      JTherry > derrik2000 21 минуту назад

      Борзыкин добавил - "Лёня, хватит тянуть кота, вези Промеса"... и хорошо бы, чтобы у Соболева на МРТ все было ОК...)

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      Рейтинг: +14021

      derrik2000 > JTherry 19 минут назад

      "Борзыкин добавил - "Лёня, хватит тянуть кота, вези Промеса"..."


      Считай, что я ЭТО не прочитал... ))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +17059

      slavutiq70 1 час назад

      Ждём игры с Динамо и тогда что будем обсуждать и смотреть есть ли перемены к лучшему или нет,а это товарняк и есть товарняк,,,

      4
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      Рейтинг: +7409

      NewLife 1 час назад

      Играли не очень, плохо держали мяч, не хватало остроты. Тед оказал большое доверие ранее подававшему надежды Игнатову, не заменяя его до 80-й минуты, но Игнатов не охотно и медленно вступал в борьбу с соперником, был деревянным, не умея обрабатывать трудные пасы, а при потере, не старался исправиться. В общем, готов к возвращению в Спартак-2.
      Ребров в воротах - это шутка. истукан не сделал н одного выхода и перехвата, когда мяч планировал над вратарской.

      3
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      Рейтинг: +82456

      zigbert 1 час назад

      Победа приятна, но не хотелось бы в товарищеских матчах она сопровождалась травмами.

      3
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      Рейтинг: +7238

      ivany4 1 час назад

      Судя по всему задачи тренера выполнены.
      Соболеву не везет. Из травмы в травму. Здоровья ему!
      Судья немного накосячил, хорошо что миром разошлись.
      По-моему, пока не хватает физики. Но время не подготовку еще есть.
      Тед прав, левого защитника не хватает. Но есть из кого подготовить.
      Подбор игроков интересный. Посмотрим какую команду соберет Тед.

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