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«Дила» – «Рига»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00

31 июля 2025 8:26
Дила - Рига
31 июл. 2025, четверг 19:00 | Лига конференций, 2 раунд
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7.00
Прогноз – ничья 1:1
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В четверг, 31 июля, в ответной игре 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сыграют «Дила» и «Рига». Матч пройдет в Гори, начало – в 19:00 (мск).

Первая встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Риги».

«Дила»

Команда Андрея Демченко в чемпионате Грузии 2024 года заняла 3-е место, набрав 68 очков. После 18 матчей текущего сезона «Дила» располагается на 2-й строчке в чемпионате. Коллектив из Гори добыл 12 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 32:16.

В 1-м раунде квалификации «Дила» переиграла «Расинг Унион» – 2:1 и 1:0.

Последние результаты «Дилы»:

  • 27.07.25 «Самгурали» – «Дила» – 0:0, пен. 4:5 Кубок Грузии;
  • 24.07.25 «Рига» – «Дила» – 2:1 Лига конференций;
  • 17.07.25 «Дила» – «Расинг Унион» Люксембург – 1:0 Лига конференций.

«Рига»

«Рига» набрала 87 очков в чемпионате Латвии 2024 года и заняла 2-е место. В первенстве-2025 подопечные Адриана Гули в 24 сыгранных матчах набрали 61 очко и возглавляют таблицу. «Рига» добыла 19 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 1 поражение, разница мячей – 58:17.

В рейтинге УЕФА рижане располагаются на 164-м месте.

Предыдущие результаты «Риги»:

  • 27.07.25 «Рига» – «Метта/ЛУ» – 3:2 Высшая лига Латвии;
  • 24.07.25 «Рига» – «Дила» – 2:1 Лига конференций;
  • 19.07.25 «Лиепая» – «Рига» – 2:3 Высшая лига Латвии.

Очная встреча

  • 24.07.25 «Рига» – «Дила» – 2:1 Лига конференций.

Прогноз на матч «Дила» – «Рига»

Фаворита здесь выделить трудно, но большого количества голов ожидать не стоит. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.00.

7.00
Прогноз – ничья 1:1
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Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Рига Дила
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