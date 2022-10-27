Сергеев: «В «Риге» русских ребят отодвигали. Но притеснений не было»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал об игре за «Ригу».

– Ты один из немногих российских футболистов, которые играли в Европе. Это была «Рига», но ты провел за клуб восемь матчей. Хотелось ли тебе остаться в Европе?

– Не жалею, что вернулся обратно в Россию. Меня звал Дмитрий Хомуха. Я перешел. В первой же игре забил. Потом его уволили, поставили другого тренера. Начался сумбур в команде, в руководстве разлад, русских ребят отодвигали. Я решил для себя, что игровой практики мало и захотел вернуться.

После возвращения полгода не играл из-за документов. Какой-то нюанс был именно со стороны «Риги». Просто полгода тренировался в «Строгино». Может, было специально, не хочется об этом говорить. Мне сказали, что не успели сделать документы.

– Ты говорил, что в команде начали отодвигать русских ребят. Это была русофобия или что? Как реагировали на русский язык в городе и в команде?

– Просто других иностранцев привозили, латвийцы играли. Притеснений не было. В магазин ходил, по городу спокойно гулял. Много русскоязычных людей в городе.