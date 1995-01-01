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    Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ригу» Лактионова на сборе в Дубае

    «Зенит» обыграл «Ригу» в товарищеском матче на первом зимнем сборе в ОАЭ.

    Встреча на стадионе «Над Аль-Шеба» завершилась со счетом 4:0 в пользу клуба из Санкт Петербурга. По голу забили Себастьян Дриусси, Вендел, Андрей Мостовой и Станислав Крапухин.

    Следующими соперниками «Зенита» на сборе в Дубае станут «Шахтер» из Солигорска и «Пахтакор». Команда Сергея Семака проведет два матча в один день – 24 января.

    Товарищеский матч

    Зенит (Россия) – Рига (Латвия) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дриусси, 35; 2:0 – Вендел, 36; 3:0 – Мостовой (пенальти), 85; 4:0 – Крапухин, 90+1.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12890

      alarm 1 час назад

      понятно, почему хряки трусливо отказались играть с зенитом на сборах, ведь они слабее риги. избежали позора на поле - но опозорились, когда засцали))

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