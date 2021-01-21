Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Ригу» Лактионова на сборе в Дубае

«Зенит» обыграл «Ригу» в товарищеском матче на первом зимнем сборе в ОАЭ.

Встреча на стадионе «Над Аль-Шеба» завершилась со счетом 4:0 в пользу клуба из Санкт Петербурга. По голу забили Себастьян Дриусси, Вендел, Андрей Мостовой и Станислав Крапухин.

Следующими соперниками «Зенита» на сборе в Дубае станут «Шахтер» из Солигорска и «Пахтакор». Команда Сергея Семака проведет два матча в один день – 24 января.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Рига (Латвия) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дриусси, 35; 2:0 – Вендел, 36; 3:0 – Мостовой (пенальти), 85; 4:0 – Крапухин, 90+1.