Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Латвия. Высшая лига
Команды
Рига
Состав
€ 10,38 млн
Рига - состав команды
Рига
Латвия. Высшая лига
Стадион:
Сконто
Сайт:
http://www.rigafc.lv/
Тренер:
Адриан Гула
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Пирич Кенан
Вра
32
€ 0.6 млн
1
Звиедрис Крисъянис
Вра
29
€ 0.45 млн
31
Пападудис Атанасиос
Вра
23
€ 0.225 млн
91
Оролс Френкс
Вра
26
€ 0.15 млн
21
Муса Баба
Защ
27
€ 0.7 млн
34
Черномордис Антонис
Защ
30
€ 0.6 млн
13
Юрковскис Райвис
Защ
29
€ 0.6 млн
23
Тонисевс Максимс
Защ
26
€ 0.5 млн
27
Бирка Эмилс
Защ
26
€ 0.4 млн
17
Салазар Андрес
Защ
23
€ 0.4 млн
33
Пауло
Защ
24
€ 0.25 млн
60
Emmanuel Maviram
Защ
-
3
Abner
Защ
-
11
Мартинс Кайо
Защ
32
-
4
Гало Орландо
Пол
26
€ 0.8 млн
40
Анкр Ахмед
Пол
24
€ 0.75 млн
8
Сикейра Яго
Пол
26
€ 0.5 млн
18
М'Ханд Салах Улад
Пол
23
€ 0.35 млн
6
Сако Коли
Пол
24
€ 0.2 млн
22
Meissa Diop
Пол
-
11
Brian Peña
Пол
-
10
Рамирес Режиналдо
Нап
25
€ 0.9 млн
7
Ауани Раки
Нап
22
€ 0.7 млн
19
Бадамоси Мохамед
Нап
27
€ 0.7 млн
9
Контрерас Энтони
Нап
26
€ 0.6 млн
70
Juan Christian
Нап
-
15
Samuel Pedro
Нап
-
25
T. Abdulrahman
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 7
Главные новости
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
3
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
6
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
3
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
7
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
8
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
2
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
4
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+