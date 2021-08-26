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    Команда из Гибралтара впервые сыграет в групповом этапе еврокубка

    «Линкольн» пробился в групповой этап Лиги конференций по итогам противостояния с латвийской «Ригой».

    Таким образом, команда из Гибралтара впервые сыграет в группе еврокубкового турнира.

    • Жеребьевка Лиги конференций состоится в пятницу, 27 августа, в Стамбуле.
    • Начало – в 15:30 по московскому времени.
    • Клубы РПЛ уже вылетели из этого турнира.

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    Источник: Gracenote Live

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    26.08.2021 22:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +482

      Damir07 2 минуты назад

      Какой позор Гибралтара пробилась а наш прошлый чемпион России нет у самой большой страны в мире нету клуба там а Гибралтара играет какой у нас футбол один позор просто от нашего футбола тошнит просто стыдно говорить просто что в россии футбол

      0
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      Рейтинг: +34

      Fortuna-Kirov 38 минут назад

      Скоро нас и Гибралтар в рейтинге УЕФА обгонит!

      1
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      Рейтинг: +450

      Medved2468 49 минут назад

      Даже грёбанный Гибралтар в группу пробился. А мы в пролёте. Позор!

      1
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      Рейтинг: +14106

      Garrincha58 50 минут назад

      во как, а мы не смогли, а там случайно не любительский футбол

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