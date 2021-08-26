Команда из Гибралтара впервые сыграет в групповом этапе еврокубка

Какой позор Гибралтара пробилась а наш прошлый чемпион России нет у самой большой страны в мире нету клуба там а Гибралтара играет какой у нас футбол один позор просто от нашего футбола тошнит просто стыдно говорить просто что в россии футбол
«Линкольн» пробился в групповой этап Лиги конференций по итогам противостояния с латвийской «Ригой».
Таким образом, команда из Гибралтара впервые сыграет в группе еврокубкового турнира.
- Жеребьевка Лиги конференций состоится в пятницу, 27 августа, в Стамбуле.
- Начало – в 15:30 по московскому времени.
- Клубы РПЛ уже вылетели из этого турнира.