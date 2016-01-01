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    Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Ригой». При Ваноли клуб еще не побеждал

    «Спартак» сыграл вничью с «Ригой» (0:0) в товарищеском матче на сборе в Дубае.

    Московский клуб дважды сыграл вничью в двух первых матчах при Паоло Ваноли. В предыдущем матче москвичи сыграли 2:2 со «Слованом».

    Товарищеский матч

    «Спартак» (Россия) – Рига (Латвия) – 0:0

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии13
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      Рейтинг: +13509

      житель СПб 11 минут назад

      Вот для чего такие матчи? Они что, поднимают настроение, повышают сыгранность?! Играли две любительские команды. На паса, ни отбора, ни командной игры Спартак не продемонстрировал. И вот "ЭТО" Ваноли назвал "готовой командой"? Единственное, что радовало глаз - это красивая женщина в белом в окружении тех, кто называется игроками, тренерами и менеджерами. Если бы только не назывались, а были ими...

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      Рейтинг: +6054

      R_a_i_n > житель СПб 2 минуты назад

      Ну как для чего? Пришел новый тренер. Ему нужно познакомиться с командой, посмотреть на футболеров? А как если не через товарняки? Зенит товарняки не проводит? Спартак точно любительская команда? Я прально понял всё?

      0
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      Рейтинг: +31488

      oyabun 31 минуту назад

      Игру не удалось посмотреть. Работал. Но как вижу по комментам, ничего не потерял?

      1
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      Рейтинг: +13509

      житель СПб > oyabun 10 минут назад

      Выиграли!

      0
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      Рейтинг: +814

      Юрэс 47 минут назад

      ЗОЛОТЫЕ СЛОВА

      0
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      Рейтинг: +11855

      Fusballer 51 минуту назад

      Да и пофиг! При Витории на сборах всех побеждал - а итог в таблице!

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      Рейтинг: +3490

      tarasofka 58 минут назад

      чемпионат ещё не начался - а за спартаг уже стыдно))

      1
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      Рейтинг: +6054

      R_a_i_n > tarasofka 28 минут назад

      ты вроде иногда ниче так, а иногда так стыдно за тебя.

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      Рейтинг: +169

      pele1981 58 минут назад

      Можно смело утверждать - Ваноли знает свое дело))

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      Рейтинг: +15251

      Persona_non_Grata 58 минут назад

      Ну так себе конечно товарничек . Выделю Игнатова и может Бакаева за желание . Запомнился Рассказов - за вышедшее на замену время , тремя действиями - желтая карточка , неточный пас с трех метров и оффсайд ((( , ну и конечно Ларссон - если будет так транжирить 100 % моменты то плевков и мата в свой адрес соберет по полной !!!

      4
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      Рейтинг: +14533

      KLIM777 59 минут назад

      ХРЕНЬ ПОЛНАЯ БыЛА

      2
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      Рейтинг: +4955

      rash1959 1 час назад

      Это чо за х? Хозяева клуба сидят в первом ряду, а стайка беспризорников ходит перед ними. Команда обязана показать себя перед хозяином-хозяйкой , когда он смотрит в упор на тебя, хоть ты под нагрузками, хоть на костылях.

      4
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      Рейтинг: +6550

      vladik12 1 час назад

      Это кабзда, а не игра в футбол. Полный шлак. Посмотрел сблёв вместо матча.

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