Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Ригой». При Ваноли клуб еще не побеждал

«Спартак» сыграл вничью с «Ригой» (0:0) в товарищеском матче на сборе в Дубае.

Московский клуб дважды сыграл вничью в двух первых матчах при Паоло Ваноли. В предыдущем матче москвичи сыграли 2:2 со «Слованом».

Товарищеский матч

«Спартак» (Россия) – Рига (Латвия) – 0:0