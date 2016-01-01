Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Ригой». При Ваноли клуб еще не побеждал

Вот для чего такие матчи? Они что, поднимают настроение, повышают сыгранность?! Играли две любительские команды. На паса, ни отбора, ни командной игры Спартак не продемонстрировал. И вот "ЭТО" Ваноли назвал "готовой командой"? Единственное, что радовало глаз - это красивая женщина в белом в окружении тех, кто называется игроками, тренерами и менеджерами. Если бы только не назывались, а были ими...
«Спартак» сыграл вничью с «Ригой» (0:0) в товарищеском матче на сборе в Дубае.
Московский клуб дважды сыграл вничью в двух первых матчах при Паоло Ваноли. В предыдущем матче москвичи сыграли 2:2 со «Слованом».
Товарищеский матч