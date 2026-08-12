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«Дьер» — «Рига»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 14:00
Дьер - Рига
13 авг. 2026, четверг 21:30 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.90
Победа «Риги»
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Дьером» и «Ригой» пройдет 13 августа в Дьере на стадионе «ЭТО Парк». Хозяева из Венгрии подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, при этом их атака выглядит мощной – в среднем 2,60 гола за последние пять игр. Гости из Латвии, напротив, находятся в феноменальной форме: они выиграли восемь последних матчей подряд и забивают в среднем 3,40 гола за игру. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – венгерский клуб, опирающийся на домашнюю поддержку, или латвийский коллектив, который набрал невероятный ход?

Кто победит в матче

В пользу «Дьера» говорит их атакующий потенциал и фактор домашнего поля. Венгерский клуб забивает в среднем 2,60 гола за последние пять матчей и забивает в пяти из семи последних встреч, что свидетельствует о стабильной игре в атаке. В первом матче «Дьер» уступил минимально (0-1), но при этом создавал моменты на выезде, а дома его результативность традиционно выше. Кроме того, команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а на своем поле «ЭТО Парк» она чувствует себя уверенно. Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – они пропускают в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. Это означает, что «Рига» имеет все шансы забить на выезде, что при необходимости отыгрываться создаст для «Дьера» дополнительные сложности.

«Рига» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом. Латвийский клуб выиграл восемь последних матчей подряд, а его атака действует разрушительно – в среднем за последние пять игр они забивают 3,40 гола и забивают в восьми последних встречах. Оборона гостей также выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В первом матче «Рига» уверенно переиграла соперника на своем поле (1-0), не позволив «Дьеру» создать серьезных моментов. В чемпионате Латвии команда также на ходу: разгром «Огре Юнайтед» (4-1) и «Гробини» (4-0) подтверждают их статус. Для выхода в следующий раунд рижанам достаточно ничьей, что позволяет им играть вторым номером и полагаться на контратаки, которые при их атакующей мощи могут принести успех.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Дьер» силен в атаке и дома, но его защита уязвима, тогда как «Рига» находится в феноменальной форме и имеет комфортное преимущество после первого матча. Хозяева будут давить с первых минут, пытаясь отыграть дефицит, но оборона гостей способна выдержать это давление, а быстрые контратаки могут привести к голам в ворота «Дьера». С учетом текущей формы и преимущества в счете «Рига» выглядит фаворитом в этом противостоянии.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Рига» одержала победу на своем поле со счетом 1-0, что дает латвийскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Риги» впечатляет: восемь побед подряд, 3,40 гола за игру и надежная оборона. «Дьер» дома стабилен в атаке, но его защита пропускает в восьми из десяти последних матчей. Учитывая разницу в форме и преимущество гостей, «Рига» должна уверенно пройти в следующий раунд, хотя венгерский клуб может забить на своем поле.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
1
Забитых мячей
2
0.5
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Рига
1 : 0
06.08.2026
Дьер
Самая крупная ничья
Лига конференций, 3 раунд
Дьер
1 : 1
13.08.2026
Рига
Лига конференций, 3 раунд
Дьер
1 : 1
13.08.2026
Рига
Лига конференций, 3 раунд
Рига
1 : 0
06.08.2026
Дьер

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дьер
53
Балинт Сельем
ЦЗ
37
Norbert Urblík
ЦЗ
24
Милян Крпич
(К) ЦЗ
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
34
Виктор Джуканович
ЛВ
80
Желько Гаврич
ЛВ
47
A. Decsy
ЦП
10
Клаудиу Бумба
ЦП
99
Samuel Petras
ЦФ
14
Marton Szep
ЦФ
11
Нфансу Нжие
РФ
Главный тренер
Балаж Борбели
Рига
91
Френкс Оролс
ВР
17
Андрес Салазар
ЛЗ
21
Баба Муса
ЦЗ
33
Пауло
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
40
Ахмед Анкр
ОП
5
Karl Gameni Wassom
ЦП
22
Meissa Diop
ЦП
7
Раки Ауани
ЦП
8
Яго Сикейра
АП
10
Режиналдо Рамирес
(К) ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Дьер
16
Балаж Медьери
ВР
26
Ádám Umathum
ЦЗ
20
B. Biro
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
75
Noel Csorba
ЦЗ
2
Штефан Влэдою
ПАЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
18
Modou Lamin Mass
ЦП
70
A. Tollar
ЦП
90
K. Banati
ЦП
96
Marcell Huszár
ЦФ
Рига
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
44
Marcis Kazainis
ВР
3
Abner
ЦЗ
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
23
Максимс Тонисевс
ПЗ
4
Орландо Гало
ОП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
6
Коли Сако
ЦП
11
Кайо Мартинс
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
25
T. Abdulrahman
ЦФ
4-2-2-3
53
Сельем
24
Крпич
23
Стефули
37
47
10
Бумба
80
Гаврич
34
Джуканович
14
99
11
Нжие
4-1-3-1-1
91
Оролс
21
Муса
33
Пауло
13
Юрковскис
17
Салазар
40
Анкр
5
22
7
Ауани
8
Сикейра
10
Рамирес
47
26
26
47
80
Гаврич
17
Шен
17
Шен
80
Гаврич
Шен
96
96
Шен
18
М'Ханд
18
М'Ханд
7
Ауани
11
Мартинс
11
Мартинс
7
Ауани
10
Рамирес
19
Бадамоси
19
Бадамоси
10
Рамирес
Остались в запасе
Дьер
Рига
16
Балаж Медьери
ВР
20
B. Biro
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
75
Noel Csorba
ЦЗ
2
Штефан Влэдою
ПАЗ
18
Modou Lamin Mass
ЦП
70
A. Tollar
ЦП
90
K. Banati
ЦП
Главный тренер
Балаж Борбели
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
44
Marcis Kazainis
ВР
3
Abner
ЦЗ
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
23
Максимс Тонисевс
ПЗ
4
Орландо Гало
ОП
6
Коли Сако
ЦП
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Гула
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
20
B. Biro
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
75
Noel Csorba
ЦЗ
2
Штефан Влэдою
ПАЗ
18
Modou Lamin Mass
ЦП
70
A. Tollar
ЦП
90
K. Banati
ЦП
Остались в запасе
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
44
Marcis Kazainis
ВР
3
Abner
ЦЗ
34
Антонис Черномордис
ЦЗ
23
Максимс Тонисевс
ПЗ
4
Орландо Гало
ОП
6
Коли Сако
ЦП
25
T. Abdulrahman
ЦФ
Главный тренер
Балаж Борбели
Главный тренер
Адриан Гула

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Риги». Латышский клуб находится в феноменальной форме (восемь побед подряд), демонстрирует мощную атаку (3,40 гола за игру) и надежную оборону (1,00 пропущенного гола). Хозяева, несмотря на атакующий потенциал, имеют проблемы в защите и уступают в текущей форме. Учитывая преимущество «Риги» после первого матча и ее умение играть на контратаках, гости должны подтвердить свой статус фаворита и одержать победу. Ставка: победа «Риги» с коэффициентом 2,90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Дьером» и «Ригой» состоится 13 августа 2026 года в Дьере на стадионе «ЭТО Парк» и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Дьер» – «Рига»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

2.90
Победа «Риги»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Рига Дьер Рига Дьер
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