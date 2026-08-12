Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Дьером» и «Ригой» пройдет 13 августа в Дьере на стадионе «ЭТО Парк». Хозяева из Венгрии подходят к игре после минимального поражения в первом матче (0-1) и нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, при этом их атака выглядит мощной – в среднем 2,60 гола за последние пять игр. Гости из Латвии, напротив, находятся в феноменальной форме: они выиграли восемь последних матчей подряд и забивают в среднем 3,40 гола за игру. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – венгерский клуб, опирающийся на домашнюю поддержку, или латвийский коллектив, который набрал невероятный ход?

Кто победит в матче

В пользу «Дьера» говорит их атакующий потенциал и фактор домашнего поля. Венгерский клуб забивает в среднем 2,60 гола за последние пять матчей и забивает в пяти из семи последних встреч, что свидетельствует о стабильной игре в атаке. В первом матче «Дьер» уступил минимально (0-1), но при этом создавал моменты на выезде, а дома его результативность традиционно выше. Кроме того, команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а на своем поле «ЭТО Парк» она чувствует себя уверенно. Однако защита хозяев вызывает серьезные опасения – они пропускают в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. Это означает, что «Рига» имеет все шансы забить на выезде, что при необходимости отыгрываться создаст для «Дьера» дополнительные сложности.

«Рига» подходит к ответной игре с колоссальным преимуществом. Латвийский клуб выиграл восемь последних матчей подряд, а его атака действует разрушительно – в среднем за последние пять игр они забивают 3,40 гола и забивают в восьми последних встречах. Оборона гостей также выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола. В первом матче «Рига» уверенно переиграла соперника на своем поле (1-0), не позволив «Дьеру» создать серьезных моментов. В чемпионате Латвии команда также на ходу: разгром «Огре Юнайтед» (4-1) и «Гробини» (4-0) подтверждают их статус. Для выхода в следующий раунд рижанам достаточно ничьей, что позволяет им играть вторым номером и полагаться на контратаки, которые при их атакующей мощи могут принести успех.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Дьер» силен в атаке и дома, но его защита уязвима, тогда как «Рига» находится в феноменальной форме и имеет комфортное преимущество после первого матча. Хозяева будут давить с первых минут, пытаясь отыграть дефицит, но оборона гостей способна выдержать это давление, а быстрые контратаки могут привести к голам в ворота «Дьера». С учетом текущей формы и преимущества в счете «Рига» выглядит фаворитом в этом противостоянии.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Рига» одержала победу на своем поле со счетом 1-0, что дает латвийскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Риги» впечатляет: восемь побед подряд, 3,40 гола за игру и надежная оборона. «Дьер» дома стабилен в атаке, но его защита пропускает в восьми из десяти последних матчей. Учитывая разницу в форме и преимущество гостей, «Рига» должна уверенно пройти в следующий раунд, хотя венгерский клуб может забить на своем поле.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Риги». Латышский клуб находится в феноменальной форме (восемь побед подряд), демонстрирует мощную атаку (3,40 гола за игру) и надежную оборону (1,00 пропущенного гола). Хозяева, несмотря на атакующий потенциал, имеют проблемы в защите и уступают в текущей форме. Учитывая преимущество «Риги» после первого матча и ее умение играть на контратаках, гости должны подтвердить свой статус фаворита и одержать победу. Ставка: победа «Риги» с коэффициентом 2,90.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Дьером» и «Ригой» состоится 13 августа 2026 года в Дьере на стадионе «ЭТО Парк» и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.