Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 7 млн

Пахтакор - турнирная таблица

Ташкент
Узбекистан. Суперлига
Стадион:
Пахтакор
Сайт:
http://www.paxtakor.uz/index.php?id=354
Тренер:
Камолиддин Тоджиев
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Нефтчи
2
Пахтакор
3
Навбахор
4
Локомотив Ташкент
5
Бухара
6
ОКМК
7
Насаф
8
Андижан
9
Динамо Сам
10
Согдиана
11
Кызылкум
12
Сурхан
13
Хорезм
14
Коканд 1912
15
Бунедкор
16
Машал
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
21
15
3
3
49
17
32
48
21
13
7
1
37
19
18
46
21
12
5
4
36
19
17
41
21
10
5
6
36
27
9
35
21
10
4
7
31
27
4
34
21
9
5
7
29
28
1
32
21
8
7
6
29
20
9
31
21
9
3
9
26
24
2
30
21
8
6
7
31
31
0
30
21
8
4
9
37
41
-4
28
20
7
2
11
17
29
-12
23
21
6
5
10
18
28
-10
23
21
5
6
10
17
29
-12
21
21
4
8
9
19
29
-10
20
20
6
1
13
20
32
-12
19
21
1
1
19
10
42
-32
4
Команда
1
Нефтчи
2
Бухара
3
Пахтакор
4
Локомотив Ташкент
5
Андижан
6
Навбахор
7
Насаф
8
Динамо Сам
9
Кызылкум
10
Согдиана
11
ОКМК
12
Хорезм
13
Коканд 1912
14
Сурхан
15
Бунедкор
16
Машал
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
9
1
1
28
6
22
28
11
8
1
2
19
10
9
25
11
6
4
1
21
12
9
22
10
6
3
1
20
10
10
21
11
6
1
4
15
10
5
19
10
5
3
2
19
12
7
18
11
5
3
3
16
9
7
18
11
4
5
2
17
14
3
17
10
5
1
4
12
14
-2
16
10
5
1
4
22
21
1
16
11
4
3
4
13
14
-1
15
10
4
2
4
10
13
-3
14
10
3
4
3
10
12
-2
13
10
2
3
5
8
13
-5
9
10
2
0
8
9
16
-7
6
10
1
1
8
3
14
-11
4
Команда
1
Пахтакор
2
Навбахор
3
Нефтчи
4
ОКМК
5
Локомотив Ташкент
6
Сурхан
7
Бунедкор
8
Насаф
9
Динамо Сам
10
Согдиана
11
Андижан
12
Бухара
13
Кызылкум
14
Коканд 1912
15
Хорезм
16
Машал
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
10
7
3
0
16
7
9
24
11
7
2
2
17
7
10
23
10
6
2
2
21
11
10
20
10
5
2
3
16
14
2
17
11
4
2
5
16
17
-1
14
11
4
2
5
10
15
-5
14
10
4
1
5
11
16
-5
13
10
3
4
3
13
11
2
13
10
4
1
5
14
17
-3
13
11
3
3
5
15
20
-5
12
10
3
2
5
11
14
-3
11
10
2
3
5
12
17
-5
9
10
2
1
7
5
15
-10
7
11
1
4
6
9
17
-8
7
11
1
4
6
7
16
-9
7
11
0
0
11
7
28
-21
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
3
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
ФотоБрозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
12
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+